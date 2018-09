Bonn und Region

BONN/REGION. Außerordentlich regnerisch präsentiert sich der Sonntag, am Nachmittag galt eine amtliche Unwetterwarnung. In Bonn und der Region kam es bereits zu 20 Einsätzen.

Rund 20 Einsätze hat die Feuerwehr bis Sonntagnachmittag wegen des anhaltenden Starkregens gemeldet. Sie musste im ganzen Stadtgebiet ausrücken, weil vor allem Keller vollgelaufen waren. In einem Fall hatte ein Gullydeckel dem Wasserdruck nicht mehr standgehalten, so dass die Straße schnell unter Wasser stand. Aktuell ist die Feuerwehr einer Anwohnerin zufolge in Bad Godesberg am Otto-Kühne-Platz im Einsatz. Dort fließt das Wasser nicht mehr ab und muss abgepumpt werden.

Schon den gesamten Sonntag regnet es in Bonn und der Region. Der Deutsche Wetterdienst gab am Nachmittag eine amtliche Unwetterwarnung vor Starkregen heraus. Er warnte davor, sich im Freien aufzuhalten, wo unter anderem örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen möglich seien. Die Warnung galt bis 16.35 Uhr.

Zusätzlich zum Regen treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h, in exponierten Lagen auch Sturmböen mit bis zu 70 km/h auf.

