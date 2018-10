In Bonn und der Region wird es stürmisch.

Bonn/Region. Ein Sturmtief zieht von der Ostsee ins Baltikum. Der dazugehörige Tiefausläufer hat bereits auf Bonn und die Region übergegriffen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor stürmischen Windböen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.10.2018

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, ist es an diesem Dienstag stark bewölkt. Westlich des Rheins ist es weitestgehend trocken. Die Temperaturen liegen bei maximal elf bis 15 Grad. Mäßiger bis frischer Wind weht aus West bis Nordwest. Dabei werden verbreitet starke bis stürmische Böen, in Kammlagen vereinzelt Sturmböen erwartet - für Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis hat der DWD für die Zeit von 8 bis 18 Uhr eine amtliche Warnung vor Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 und 60 Stundenkilometern herausgegeben.

Auch am Mittwoch ist es weiterhin stark bewölkt bis bedeckt, örtlich fällt Regen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 13 bis 17 Grad, in höheren Lagen um die 12 Grad. Es weht mäßiger bis frischer Nordwestwind. In exponierten Kammlagen ist auch mit stürmischen Böen zu rechnen.

So schön ist der Herbst in Bonn und der Region Die Bäume färben sich, das Laub raschelt bei jedem Schritt, der goldene Herbst lädt zu langen Spaziergängen ein. Das sind die schönsten Herbstfotos unserer Leser. Foto: Mario Schmidt

Foto: E.Hahnau

Foto: Mario Schmidt

Foto: Rolf Beu

Foto: Susanne Rogalski

Foto: Susanne Rogalski

Foto: Susanne Rogalski

Foto: Susanne Rogalski

Foto: Mario Schmidt

Foto: Jürgen Ehlert

Foto: Jürgen Ehlert

Foto: Christoph Zolper

Foto: Laszlo Scheuch Sonnenuntergang in der Bonner Weststadt.

Foto: Andrea Klaesgen

Foto: Isabe lRuland Abendstimmung an der Bonner Magnetfabrik.

Foto: Elke Berger

Foto: Francoise Perz

Foto: Elke Baetke

Foto: Elke Baetke

Foto: Ulla Kämpfer

Foto: Gabriela Straub

Foto: Melanie Hans

Foto: Melanie Hans Hersel

Foto: Melanie Hans So schön ist der Herbst in Hersel am Rhein.

Foto: Volker Braun

Foto: Wim de Vries So schön ist der Herbst auf der Insel Grafenwerth.

Foto: Samia Gh

Foto: Christoph Zolper

Foto: Marco Mindorf

Foto: Martin Paus

Am Donnerstag gibt es bei durchziehender starker Bewölkung kaum noch Regen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 16 Grad, im Bergland um die elf Grad. Dabei herrscht schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen, im Bergland teils böig auffrischend.

Aktuelle Informationen zum Wetter gibt es auf www.ga-bonn.de/wetter. Aktuelle Unwetterwarnungen unter www.ga-bonn.de/wetterwarnungen.