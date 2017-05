Die Wetteraussichten zum Wochenstart

Der Rosengarten in der Bonner Rheinaue - Höchstwerte von 27 Grad und strahlender Sonnenschein werden am Mittwoch erwartet.

Bonn. Bestes Grillwetter zum Einstieg in die neue Woche: Der Mai zeigt sich in der Region wieder von seiner sonnigen Seite.

Von Hannah Pfundt, 15.05.2017

Nachdem es am Wochenende zwar mild war, aber doch vielerorts heftige Schauer vom Himmel regneten, wird der Wochenstart endlich wieder freundlicher.

Schon am Montag wird es bei maximal 21 Grad in Bonn und der Region überwiegend sonnig. Erst am Abend kann es ein wenig zuziehen. Die Nacht bleibt mit 10 Grad warm, was auch Gartenfreunde freuen dürfte, die sich keine Sorgen mehr um Bodenfrost machen müssen.

Der Dienstag wird mit 25 Grad dann noch wärmer, wobei am Nachmittag Wolken aufziehen. Höchstwerte von 27 Grad und strahlender Sonnenschein werden dann am Mittwoch erwartet. Alle Grill- und Outdoorfreunde können sich also auf bestes Wetter für alle Aktivitäten im Grünen freuen.