Bonn. Die Walpurgisnacht und der 1. Mai stehen kurz bevor. Viele hoffen auf angenehmes Wetter, um den Feiertag mit der Familie im Freien verbringen zu können. Wir haben die Aussichten für Bonn und die Region.

Von Talia Sachs, 26.04.2019

Die Region erwartet eine sternenklare Walpurgisnacht und auch freundliches Wetter am Maifeiertag. Für Mittwoch, den 1. Mai sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag Höchsttemperaturen von frühlingshaften 17 bis 20 Grad voraus. Die Wolken, mit denen der Mittwoch beginnt, lockern im Laufe des Tages demnach landesweit auf.

Bereits der Dienstagnachmittag lässt freundliche Temperaturen von bis zu 20 Grad in Bonn erwarten. Bei wenigen Quellwolken bleibt es trocken. In der Walpurgisnacht, also der Nacht zum ersten Mai kühlt es allerdings deutlich ab. Der Bonner Wetterdienst Wetter Online geht davon aus, dass die Temperaturen bis zum frühen Morgen auf 6 Grad sinken.

Eine warme Jacke könnte demnach beim Aufstellen der Maibäume angenehm sein und auch die Frauen, die die Walpurgisnacht feiern, dürften warme Kleidung zu schätzen wissen. Auf dem Brocken im Harz ist die die Walpurgisnacht nicht nur eine große Touristen-Attraktion, sondern nach wie vor auch für viele Einheimische ein Grund zum Feiern.

Am Maifeiertag erwartet die Region freundliches Wetter. Erst am Nachmittag erwartet Wetter-Online einige Wolken. Regen ist laut den Wetterdiensten nicht in Sicht, sodass die bunten Bänder an den Maibäumen zumindest am 1. Mai munter flattern dürften. Erst am Donnerstagnachmittag sind einige Schauer in Sicht.

Damit verabschiedet sich der April mit mildem Wetter. Insgesamt war der Monat deutlich wärmer und trockener als in den zurückliegenden Jahren. Die Durchschnittstemperatur lag bei 10,3 Grad und damit über dem langjährigen Mittel von 7,9 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag berichtete.

Zum Wochenende erwarten die Wetterdienste deutlich kühlere Temperaturen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Schneefall in Lagen ab 400 Metern und mit Tiefsttemperaturen von 7 bis 0 Grad. Dabei liegt die Regenwahrscheinlichkeit am späten Samstagabend laut wetter.com bei 90 Prozent. Die Zuschauer bei Das sind die wichtigsten Infos zu Rhein in Flammen 2019 müssen sich demnach auf leichten Regen mit 0,1 Liter Niederschlag pro Quadratmeter einstellen. Der Höhepunkt des Feuerwerks soll laut Veranstalter gegen 23.25 Uhr in der Rheinaue mit berühmten Songs und dem musiksynchronen Abschlussfeuerwerk starten.

