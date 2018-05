Festival am Nürburgring

Nürburg. Lauter Gesang, harte Gitarrenklänge und schnelle Schlagzeugrhythmen - am Wochenende geht Rock am Ring in der Eifel in die nächste Runde. Und alle fragen sich: Wie wird das Wetter?

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.05.2018

Das Musikfestival Rock am Ring geht ab Freitag in die nächste Runde. Nach dem zeitweisen Festivalabbruch wegen Terrorgefahr im vergangenen Jahr und zwei Festivaljahren in Mendig, die von schweren Unwettern überschattet wurden, hoffen die Fans diesmal auf ein entspannteren Festivalverlauf - und blicken vor allem gebannt in den Himmel.

Von dort aus kündigt sich allerdings erneut Ungemach an, zumindest für den Start des Festivals. Wechselhaftes Wetter erwartet die Festivalbesucher in Eifel am Nürburgring laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD). Gerade für Freitag und bis in den Samstag hinein rechnen die Wetterexperten mit Schauern und Gewittern. Dafür dürfen sich Rockfans nach der Prognose aber auf warme Temperaturen um die 20 bis 25 Grad freuen. Besonders der Freitag droht allerdings, bei Dauerregen ins Wasser zu fallen. Gewitter sind von morgens bis in die Nacht möglich. Am Samstag bleibt es bewölkt, es können Gewitter am Nachtmittag auftreten. Zum Abend hin soll es etwas aufklaren.

Am Sonntag soll sich dann auch wieder die Sonne zeigen. Das Festival könnte also zumindest im Trockenen enden. Echte Fans dürfte die Prognose ohnehin nicht abschrecken. Gummistiefel, Regenjacke und eine Portion Leidensbereitschaft gehören zu Rock am Ring dazu.

Die Highlights bei Rock am Ring 2018 Foto: Ian West Die US-amerikanische Rockband Thirty Seconds to Mars spielt am Freitag, 1. Juni.

Foto: Britta Pedersen Der deutsch-amerikanische Rapper Casper tritt am Freitag, 1. Juni, auf.

Foto: Christophe Gateau/Archiv Die US-amerikanische Rockband Marilyn Manson tritt am Freitag, 1. Juni, auf.

Foto: dpa Corey Taylor tritt mit seiner Metalband Stone Sour am Freitag, 1. Juni, auf.

Foto: dpa Die britische Band Muse spielt am Samstag, 2. Juni.

Foto: Thomas Brill Gary Lightbody, Frontmann von Snow Patrol, spielt am Samstag, 2. Juni.

Foto: dpa Die US Rockband Avenged Sevenfold tritt am Samstag, 2. Juni, auf.

Foto: dpa Winston McCall, Frontmann von Parkway Drive, spielt am Samstag, 2. Juni.

Die Foo Fighters spielen am Sonntag, 3. Juni.

Foto: MCT Agentur GmbH Gorillaz spielt am Sonntag, 3. Juni.

Foto: dpa Tim Mcllrath, Sänger der Hardcore-Band Rise Against, die am Sonntag, 3. Juni, spielt.

Foto: dpa Die Gruppe Bilderbuch spielt am Sonntag, 2. Juni.

Foto: dpa Die Band Good Charlotte tritt am Sonntag, 3. Juni, auf.

