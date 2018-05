Wettervorhersage

Bonn/Region. Rechtzeitig zu Rhein in Flammen sind die Wetteraussichten nicht schlecht. Zum Wochenende hin lässt sich die Sonne wieder blicken. Wir verraten, wie warm es wird.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.05.2018

Gute Wetteraussichten für Rhein in Flammen: Es wird sonnig und warm am Samstag. Auch das gesamte Wochenende verspricht schön zu werden.

Ab Freitag sind die Wolken am Himmel verschwunden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet heitere und trockene Tage mit schwachem Wind. Am Freitag wird es in Bonn und der Region bis zu 20 Grad warm. Am Samstag steigen die Höchsttemperaturen auf 24 Grad und am Sonntag sogar auf 27 Grad.

Alle wichtigen Infos zu Rhein in Flammen gibt es hier.

Auch in den kommenden Tagen traut sich die Sonne in Bonn und der Region wieder hinter den Wolken hervor und die Temperaturen steigen. Am Mittwoch und Donnerstag ist es in Bonn und der Region noch teilweise bewölkt, es bleibt aber trocken. Der (DWD) meldet, dass ein schwacher bis mäßiger Wind bläst. In Bonn wird es am Mittwoch bis zu 20 Grad warm im Rhein-Sieg-Kreis bis zu 19 Grad. Am Donnerstag ist es ein wenig kühler, in Bonn und der Region wird es bis zu 17 Grad warm.

Mehr zum Wetter gibt es unter www.general-anzeiger-bonn.de/wetter.