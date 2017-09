Bonn und die Region

Archivbild: Regentropfen fallen in Bonn auf gelbe Narzissen.

Bonn. Am Freitag startet Pützchens Markt in Bonn und auch für den 40. GA-Wandertag am Sonntag wäre gutes Wetter wünschenswert. Die Aussichten sind mittelmäßig. Wann Kirmes-Besucher und Wanderer sich warm anziehen sollten, lesen Sie hier.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.09.2017

In der Nacht zum Freitag kommen von der Nordsee her eine dichte Bewölkung und Regen auf, die Tiefstwerte liegen zwischen 13 und sieben Grad. Grund für das mäßige Wetter ist das Tief "Quasimodo", das vielerorts länger anhaltenden Regen bis Samstagvormittag bringen kann. So gestaltet sich das Wochenende vor allem unbeständig.

Zum Beginn von Pützchens Markt am Freitag bleiben die Temperaturen tagsüber und abends zwischen 15 und 17 Grad. Dabei ist es meist bewölkt und vor allem mittags und abends muss mit Regen gerechnet werden. Der Südwestwind weht mäßig frisch, wobei gebietsweise starke Böen auftreten können.

Der Samstag wird nach einer regnerischen Nacht ebenso unbeständig. Es kann kurze Gewitter und Niederschläge geben. Bei Temperaturen zwischen 16 Grad im Westen und 23 Grad im Südosten sinkt die Regen-Wahrscheinlichkeit zum Abend hin. Es bleibt allerdings wolkig bis stark bewölkt. In der Nacht zum Sonntag regnet es weiterhin im Osten und Süden, die Tiefstwerte liegen zwischen 12 und sieben Grad.

Wanderer, die am GA-Wandertag teilnehmen, können sich am Sonntag auf einen Wechsel zwischen Sonne und Wolken einstellen. Zwar liegen die Temperaturen weiterhin nur zwischen 13 und 20 Grad, aber voraussichtlich wird es nur kurze Schauer geben. Auf eine winddichte Regenjacke sollte nicht verzichtet werden.

