Bis Donnerstag Regen

Bonn. An den Osterfeiertagen setzen sich in Bonn und der Region bei vereinzelten Regenschauern langsam aber sicher milde Temperaturen durch. Richtig schön wird es aber erst nächstes Wochenende.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.03.2018

Die Ostereiersuche in Bonn und der Region könnte bei einigen buchstäblich ins Wasser gefallen sein. Viel Regen kam in Bonn und der Region am Sonntag runter. In der Nacht zum Montag kann es in Teilen von Nordrhein-Westfalen zu Glätte kommen. Zwar werden am Montag Temperaturen bis zu 16 Grad erwartet, allerdings ohne Sonne und mit viel Regen.

Bis voraussichtlich Donnerstag werden die Gummistiefel im Einsatz sein. Passend zum Wochenende kommen die sonnigen Aussichten: Der Auftakt beginnt am Freitag mit 17 Grad und Sonne und am Sonntag klettern die Temperaturen sogar auf bis zu 23 Grad und die Gummistiefel können gegen eine Sonnenbrille eingetauscht werden.

