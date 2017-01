Aussichten für Bonn und die Region

09.01.2017 Bonn. Die Rutschpartien vom Wochenende sind vorbei. Die neue Woche startet milder, aber auch wechselhafter. Das sind die Wetter-Aussichten für die kommenden Tage.

1500 Glätte-Unfälle allein in NRW, in Bonn waren die Rettungskräfte im Dauereinsatz: Glatteis hat am Wochenende für viele Unfälle und ein Chaos auf den Straßen gesorgt. Am Sonntag hatte sich die Lage schon wieder beruhigt, mit Wochenbeginn ist von Frost kaum noch eine Spur zu finden, dafür geht es mit Schmuddelwetter weiter.

Bis zu fünf Grad wird es am Montag in Bonn und der Region warm, dabei kann es leicht regnen. Durch die dicken Wolken hat die Sonne allerdings kaum eine Chance, nur zwei Sonnenstunden soll es am Montag geben. Auch am Dienstag und Mittwoch verändert sich das Wetter kaum. Viele Wolken, eine Regenwahrscheinlichkeit von 90 Prozent und ab Mittwoch auch Windböen sorgen für unangenehmes Januar-Wetter. Erst ab Donnerstag soll sich die Sonne wieder etwas mehr blicken lassen. (ga)