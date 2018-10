Vorhersage für Bonn und die Region

BONN/REGION. Sonnig-warme Temperaturen, ein goldener Oktober, wie er in diesen Tagen schöner nicht sein könnte. Doch bleibt das so? Ein Blick auf das Wetter in Bonn und der Region in den kommenden Tagen.

10.10.2018

Ja, ist denn schon wieder Sommer? Der Blick auf den Kalender verrät: Nein, es ist noch immer Mitte Oktober. Der Blick aus dem Fenster lässt in diesen Tagen allerdings anderes vermuten. Das Wetter präsentiert sich sonnig-warm bei Temperaturen jenseits der 20 Grad, der goldene Oktober macht seinem Namen alle Ehre.

Bis zum Wochenende erwarten die Meteorologen sogar noch einen weiteren Temperaturanstieg. Am Freitag soll es in Bonn und der Region bis zu 26 Grad warm werden, schon am Mittwoch und Donnerstag wird lediglich ein Grad weniger erwartet. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit wird bis zum Wochenende dauerhaft auf niedrige 20 Prozent beziffert, der Wind weht kaum spürbar mit Höchstgeschwindigkeiten von 20 Stundenkilometern aus Südost. Zusammengefasst: Bonn und die Region können sich auf Sonne pur freuen.

Viel Vorfreude bereitet die Wettervorhersage auch für den Samstag: Die Temperaturen sollen bei warmen 25 Grad liegen - deutschlandweiter Spitzenwert sollen 28 Grad werden. Ab Sonntag verabschieden sich die Temperaturen allerdings vorerst wieder in kältere Gefilde. Liegen sie am letzten Wochentag noch bei 23 Grad, sollen sie am Montag auf nur noch höchstens 16 Grad absacken.

