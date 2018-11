Meteorologischer Winterbeginn

BONN/REGION. Am Samstag beginnt mit dem Dezember auch der meteorologische Winter. Welche Temperaturen auf Bonn und die Region am Wochenende zukommen, lesen Sie hier.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.11.2018

Eisig kalt präsentierte sich der frühe Donnerstagmorgen, von goldenem Herbst ist in Bonn und der Region nicht mehr viel zu sehen. Vor allem Frostbeulen dürfte der Blick auf das Wetter der kommenden Tage allerdings etwas beruhigen. Sind am Donnerstag schon Höchsttemperaturen von 10 Grad drin, so steigen diese am Freitag noch einmal an auf bis zu 13 Grad. Die Sonne lässt sich den gesamten Tag allerdings kaum blicken, und die Wahrscheinlichkeit, dass es regnet, beziffern die Meteorologen auf immerhin 60 Prozent.

Kaum kälter, aber doch deutlich ungemütlicher soll der meteorologische Winterbeginn am Samstag werden. Das Quecksilber hält sich bei elf Grad, Bonn und der Region steht mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit jedoch ein regenreicher Start in die kalte Jahreszeit bevor. Die Sonne wird an diesem Tag gegen eine graue Wolkendecke am Himmel keine Chance haben.

Ein leichter Temperaturanstieg auf bis zu 14 Grad steht Bonn und der Region am Sonntag bevor. Ob das Wetter dann zu einem ausgiebigen Winterspaziergang einlädt, ist fragwürdig - die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt weiter bei hohen 80 Prozent.

Aktuelle Informationen zum Wetter gibt es auf www.ga-bonn.de/wetter. Aktuelle Unwetterwarnungen unter www.ga-bonn.de/wetterwarnungen.