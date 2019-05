Ein Blick auf das Wetter am Wochenende verspricht wärmere Temperaturen

Bonn. Am Sonntag ist es weiter wechselhaft, aber es bleibt warm. Doch das nächste Tiefdruckgebiet ist schon unterwegs. Am Nachmittag kann es daher teils kräftige Schauer in Bonn und der Region geben.

Von Philipp Neubauer, 16.05.2019

Sonne, Regen, Wolken, Regen, Sonne... Der Sonntagvormittag beginnt ähnlich wie der Samstag, nämlich freundlich und sonnig. Die Temperatur liegt bei voraussichtlich 23 Grad.

Jedoch droht Sonntagnachmittag neues Ungemach. Der Deutsche Wetterdienst sagt schon das nächste Tiefdruckgebiet voraus, welches bereits im Anmarsch auf Mitteleuropa ist. Dieses Tief bringt teils kräftige Schauer und Gewitter mit sich - und kann schon am Sonntagnachmittag Bonn und die Region erreichen.