Bonn. Während der Himmel in Bonn am Freitag noch bedeckt bleibt, wird es am Wochenende voraussichtlich etwas freundlicher. Passend dazu steigen auch die Temperaturen an. Allerdings ist schon das nächste Tiefdruckgebiet unterwegs.

Von Philipp Neubauer, 16.05.2019

Sonne, Regen, Wolken, Regen, Sonne...Das Wetter in den kommenden Tagen kann sich nicht so recht entscheiden. Was allerdings schon abzusehen ist: Das Wochenende wird mit über 20 Grad wärmer als zuletzt. Der Freitag bleibt zunächst einmal bedeckt, dabei kann es morgens vereinzelt zu Schauern kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei voraussichtlich 15 Grad. Gegen Abend wird es dann etwas freundlicher und die Sonne zeigt sich. Die Nacht zum Samstag wird mit sieben Grad jedoch wieder kühl.

Am Samstag steigen dann die Temperaturen auf bis zu 24 Grad. Laut Wetterkontor dürfen wir uns dann über bis zu acht Sonnenstunden freuen. Am Abend ist jedoch mit einzelnen Schauern zu rechnen. Der Sonntagvormittag beginnt ähnlich wie der Samstag sehr freundlich und sonnig. Die Temperatur liegt bei voraussichtlich 23 Grad.

Jedoch bleibt der Mai wie bisher sehr wechselhaft, denn ab Sonntagnachmittag droht neues Ungemach. Der Deutsche Wetterdienst sagt schon das nächste Tiefdruckgebiet voraus, welches bereits im Anmarsch auf Mitteleuropa ist. Dieses Tief bringt teils kräftige Schauer und Gewitter mit sich - und kann schon am Sonntagnachmittag Bonn und die Region erreichen.