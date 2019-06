Festival am Nürburgring

In den letzten Jahren hatten die Besucher von Rock am Ring viel Pech mit dem Wetter.

Nürburg. Lauter Gesang, harte Gitarrenklänge und schnelle Schlagzeugrhythmen - am Wochenende geht Rock am Ring in der Eifel in die nächste Runde. Nach einer stürmischen ersten Nacht fragen sich die Besucher: Wie wird das Wetter?

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.06.2019

Das Musikfestival Rock am Ring geht ab Freitag in die nächste Runde. Nach zwei Festivaljahren in Mendig, die von schweren Unwettern überschattet wurden, einem zeitweisen Festivalabbruch wegen Terrorgefahr vor zwei Jahren und Regenschauer, die im letzten Jahr die schon am Donnerstag angereisten Besucher überraschte, hoffen die Fans diesmal auf ein entspannteren Festivalverlauf - und blicken vor allem gebannt in den Himmel.

Nach Starkregen, Sturmböen und Gewitter in der Nacht auf Donnerstag gibt es gute Nachrichten für alle Rock-am-Ring-Fans: Die ersten Prognosen für das Wetter sehen vielversprechender aus als in den vergangenen Jahren. So soll der Start des Festivals von Sonne und Temperaturen bis zu 22 Grad begleitet werden. Erst gegen Abend steigt die Wahrscheinlichkeit von Regenschauern, die sich über die Nacht ziehen können. Passend zum ersten Konzert am Samstag soll es ab 13.30 Uhr aber trocken bleiben. Durch den Regen kann es sich jedoch auf bis zu 13 Grad abkühlen. Zum großen Auftritt der Ärzte sollen sich die Wolken verziehen und so für eine klare Nacht sorgen.

Die Sonne soll dann auch am Sonntag durchweg scheinen und mit bis zu 16 Grad für ein wärmeres Finale von Rock am Ring sorgen. Bislang sehen die Wetterprognosen zuversichtlich aus, es könnte in diesem Jahr ein Wochenende ohne Unwetter geben.

Sänger der Foo Fighters Dave Grohl bei einem Auftritt am Nürburgring.

