Aussichten für Bonn und die Region

Radfahrer fahren in der Sonne am Bonner Rheinufer entlang.

Bonn/Region. Pfingsten steht vor der Tür: Für viele bedeutet das ein langes und vor allem arbeitsfreies Wochenende. Wir zeigen, wie das Wetter in Bonn und der Region wird.

Von Anja Wollschlaeger, 07.06.2019

Das Pfingstwochenende beginnt am Samstag mit milden Temperaturen um die 20 Grad und vor allem nachmittags mit Sonne. Noch schöneres Wetter verspricht der Pfingstsonntag, teilte eine Sprecherin des DWD mit.

Während am Samstag nämlich noch Wind mit teils stürmischen Böen wehe, könne die Sonne am Sonntag bei nur schwachem Wind und zum Nachmittag abziehenden Wolken richtig strahlen. Der Pfingstsonntag könnte mit 25 Grad angenehm warm werden. Am Montag endet das lange Wochenende dann wohl mit Schauern und teils gewittrigem Regen.

07.06.2019: Erneute #Vorwarnung des @DWD_presse vor #Unwetter und #Starkregen für die @gem_wachtberg. Heute Abend / Nacht kann es ungemütlich werden. Mit etwas Eigenvorsorge kann Schlimmeres verhindert werden . https://t.co/56EaRTucWS — Feuerwehr Wachtberg (@ffwachtberg) 7. Juni 2019

(mit Material von dpa)