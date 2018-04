Erst Kälte, dann Frühling

Frostig kann es in der Nacht auf Freitag noch mal werden.

Bonn. Bevor es wirklich Frühling wird, kommt noch mal der Frost: In der Nacht auf Freitag wird es frostig, im Bergland ist Glätte nicht ausgeschlossen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.04.2018

Launisch und wechselhaft präsentiert sich der April in den nächsten Tagen mit dem vollen Programm von Sonne, Wolken und Regengüssen. Der Deutsche Wetterdienst DWD warnte bis 18 Uhr für die Region vor starken bis stürmischen Böen. In Schauernähe könnten einzelne Böen Stärken bis 75 km/h erreichen. Auch Bodenfrost mit Temperaturen bis minus 8 Grad ist in der Nacht auf Freitag wieder vielerorts möglich.

Andernorts ziehen heftige Gewitter über Deutschland.

Nach nächtlichen Schauern muss am Freitagmorgen örtlich mit Glätte gerechnet werden. Dann allerdings dürfte nicht nur das nahende Wochenende die Laune heben, denn von Osten her wandert Hoch „Leo“ nach Deutschland und bringt Sonne und Frühlingstemperaturen mit.

Zehn Tipps für Fahrradfahrer im Frühling Foto: Christoph Schmidt Mit dem Start in den Frühling holen viele Radfahrer ihren Drahtesel aus dem Winterschlaf. Wie machen Sie ihr Fahrrad wieder fit für die nächste Radtour zum Frühlingspicknick oder zum nächsten Badesee?

Foto: dpa Auch wenn es nun länger hell bleibt, sollte auch das Licht auf seine Funktionstüchtigkeit getestet werden. Falls die Lampe nicht leuchtet, sollten Kabel und Steckverbindungen überprüft werden.

Foto: dpa Am besten lassen sich die Felgen mit einem Schwamm oder einer Zahnbürste reinigen.

Foto: dpa Nach einer längeren Fahrpause sollten die Reifen auf Risse sowie der Druck überprüft werden. Auf der Flanke des Reifens ist der Idealdruck vermerkt.

Foto: dpa Die Fahrradkette sollte mit einem Tuch oder einer Bürste gesäubert und im Anschluss mit etwas Öl geschmiert werden.

Foto: dpa Nach der Winterpause sollten auch die Bremsen gecheckt und gegebenfalls nachgestellt werden.

Foto: dpa Auch der reibungslose Wechsel von verschiedenen Gängen sollte vor der nächsten Tour kontrolliert werden. Dazu die kleine Zugspannschraube vorsichtig und nur schrittweise nachjustieren.

Foto: dpa Vor der langen Frühlingstour mit dem E-Bike sollte unbedingt der Akku kontrolliert werden. E-Bike-Akkus müssen auch bei geringer Nutzung oder während der Winterpause geladen werden.

Foto: dpa In Deutschland besteht zwar keine Helmpflicht, aber eine grundsätzliche Empfehlung.

Foto: dpa Jedes Fahrrad sollte mit einem Schloss an einem festen Punkt angeschlossen werden, so dass es nicht weggetragen werden kann. Für die teuren E-Bikes empfehlen Experten sogar eine Diebstahlversicherung.

Foto: dpa Statt mit dem Auto zum Wocheneinkauf das Rad nehmen? Mit dem Lastenrad lassen sich auch Getränkekisten transportieren. Die umweltfreundliche Alternative für sonnige Frühlingstage?

Am Samstag ist es dann nicht nur frühlingshaft, sondern vereinzelt schon beinahe sommerlich. Das Thermometer zeigt Werte von 17 bis 22 Grad. Lange wird sich das sonnige Wetter aber wohl nicht halten - nachdem bereits am Sonntag erste Wolkenfelder den Himmel trüben, erwarten die Meteorologen in der kommenden Woche wieder die Rückkehr launischen Aprilwetters.

Weitere Wetteraussichten und Wetterwarnungen gibt es hier.