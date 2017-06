Sonne und Gewitter

Bonn/Region. Für Freitagabend erwarten die Wetterexperten keinen Regen mehr. Am Sonntag könnte es bis zu 30 Grad warm werden in der Region.

Von Anja Wollschlaeger, 09.06.2017

Die Gewitterfront am Freitagvormittag ließ es dunkel werden in Bonn. Dahinter steckte laut dem deutschen Wetterdienst die Kaltfront des Nordseetiefs "Jörn". Am Freitagvormittag warnten die Experten vor starken Gewittern und Sturmböen bis 85 Stundenkilometer.

Für Nordrhein-Westfalen ist Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit und kleinkörniger Hagel wahrscheinlich. Bis zum Freitagnachmittag sind schwere Sturmböen möglich. Die aktuellen Unwetterwarnungen lesen Sie hier. Über den Verlauf der Schlechtwetterfront informiert das Regenradar . Am Freitagabend soll der Regen aber aufhören. Das Ganze bei bis zu 23 Grad in Bonn.

Bei Heizölaustritt Feuerwehr rufen: Wenn durch Überflutung beispielsweise im Keller Heizöl oder andere gefährliche Substanzen freigesetzt worden sind, rufen Sie die Feuerwehr unter 112 an. Vorsicht beim Betreten überfluteter Keller, es besteht die Gefahr eines Stromschlags, wenn der Hausanschlusskasten im Keller untergebracht ist.

Für Sonntag stehen die Aussichten auf Sonne

Auch für Samstag und Sonntag erwarten die Meteorologen keinen Regen mehr, dafür aber immer wieder Wolken. Hoch "Anni" zieht von Süden her über Deutschland und löst nach und nach die Wolken auf. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt am Samstag bei fünf Prozent.

Die GA-Wetterkarte kündigt angenehmes Wetter für das Wochenende an. Am Samstag zeigen die Thermometer in Bonn bis zu 26 Grad. Am Sonntag wird es unter wenigen Wolken bis zu 30 Grad heiß. In der Nacht zum Montag kann es wieder schauern und gewittern - begleitet von starkem Regen und Sturmböen. Dipl.-Met. Simon Trippler vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach sagt: "Die Freibadbetreiber und Eisverkäufer dürfen sich somit auf einen neuerlichen Ansturm freuen."

Am Montag übernimmt Tief "Karl"

Wie so oft im mitteleuropäischen Sommer ist die neue Hitzewelle aber wohl nicht von langer Dauer. Bereits am Montag schickt Tief "Karl" eine Kaltfront über das Land, die die Hitze alsbald wieder vertreibt. Natürlich gehen damit auch wieder Gewitter mit Blitz und Donner einher, die am Montag vor allem über dem Süden und Südosten zu erwarten sind. Nach derzeitigem Stand scheint die Gewitterlage am Montag ebenfalls nicht so stark ausgeprägt zu sein, sodass Unwetter eher die Ausnahmen bleiben sollten.



In den Folgetagen gehen die Temperaturen ein wenig zurück, vor allem nach Süden hin sind jedoch weiterhin sommerliche Werte über 25 Grad möglich. Dabei ist es vielfach heiter, Schauer und Gewitter beschränken sich voraussichtlich auf die Gebiete südlich der Donau."