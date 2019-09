Aussichten für Bonn und die Region

Bonn/Region. Temperaturen bis zu 20 Grad, aber auch oft ein grauer Himmel. So zeigt sich das Wetter in diesen Tagen in Bonn und der Region. Zeigt sich am Wochenende wieder vermehrt die Sonne? Ein Blick auf die Aussichten.

Von Jana Henseler, 13.09.2019

Während das Wetter an diesem Freitag noch durchwachsen ist, sieht es am Samstag und Sonntag schon besser aus. Dann nämlich soll laut Deutschem Wetterdienst in Bonn und der Region die Sonne rauskommen. Die Temperaturen steigen zudem auf mehr als 20 Grad.

Am Samstag werden Höchsttemperaturen von 23 Grad in Bonn und der Region erreicht. Den gesamten Tag über wird Sonne erwartet, die Nacht zu Sonntag soll sternenklar werden.

Am Sonntag wird der wärmste Tag des Wochenendes. Hier klettern die Temperaturen bei strahlendem Sonnenschein auf um 25 Grad. Gute Nachrichten gibt es auch für die anstehenden Tage: Auch die neue Woche soll zunächst einmal sonnig beginnen.

