Bonn und die Region

Bonn. Nach den recht sommerlichen Temperaturen der vergangenen Tage wird es am Wochenende wieder unangenehmer. Regen zieht auf, außerdem wird es deutlich kühler.

Von Talia Sachs, 26.04.2019

Das gute Wetter der vergangenen Tage hat schon einen Vorgeschmack und damit auch die Freude auf den bevorstehenden Sommer gegeben. Leider hemmt das Wetter am Wochenende diese Freude wieder etwas, denn sowohl Samstag als auch Sonntag wird es nur um die 14 Grad warm. Zusätzlich muss mit leichten Regenschauern und ein wenig Wind gerechnet werden. Auch die Sonne lässt sich in den kommenden Tage nur selten blicken. Insgesamt wird es also eher ungemütlich.

Richtig kalt wird es dann wieder in der Nacht. Am Samstag und Sonntag fallen die Temperaturen nachts auf nur vier bis fünf Grad. Die Sonnenscheindauer am Sonntag liegt bei gerade einmal einer Stunde.

