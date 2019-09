Regen und Sonne

Bonn. In Bonn startet die Woche mit Wolken, Regen und Temperaturen um die 18 Grad. Ab Mittwoch kommt die Sonne wieder hervor. Dann soll es etwas wärmer werden. Ein Blick auf die Aussichten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.09.2019

Ein eher grauer Start in die Woche: Mit bedecktem Himmel und Regen am Nachmittag bringt es in Bonn und der Region der Montag auf Temperaturen zwischen 13 und 18 Grad. Am Dienstag schafft das Thermometer ein Grad mehr, dafür kann es auch mal nur 11 Grad warm werden. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei etwa 35 Prozent.

Im Verlauf der Woche dann lässt sich die Sonne doch noch mal blicken. Am Mittwoch sollen es 18 Grad werden und für Regen oder starker Bewölkung gibt es derzeit keine Hinweise. Der Donnerstag geht so weiter, wie der Vortag aufgehört hat: mit Sonne und warmen 19 Grad. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei fünf Prozent.

Da es noch etwas Zeit bis zum Wochenende ist, sind die Vorhersagen bisher etwas unsicher. Doch nach jetzigem Stand soll es auch am Samstag und Sonntag trocken bleiben, mit Sonne und bis zu 23 Grad.

Aktuelle Informationen zum Wetter gibt es auf www.ga-bonn.de/wetter. Aktuelle Unwetterwarnungen unter www.ga-bonn.de/wetterwarnungen.