Vorhersage für Bonn und die Region

BONN/REGION. Der Spätsommer will sich noch nicht verabschieden. Am Wochenende wird es noch einmal richtig sonnig und warm. Welche Temperaturen erwartet werden und wann der goldene Oktober endet, verraten wir in unserer Vorschau.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.10.2018

Der Sommer kommt an diesem Wochenende noch einmal richtig nach Bonn und in die Region. Während die Blätter an den Bäumen schon herbstlich bunt werden, strahlt die Sonne aktuell noch mit voller Kraft. Ein Hoch über Osteuropa und ein Tief über dem Atlantik sorgen für die sommerlichen Temperaturen. Für das Wochenende bedeutet das: bis zu 28 Grad und Sonne pur.

Am Samstag steigen die Temperaturen in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis knapp an die 30-Grad-Marke. Dazu bleibt es trocken, auch Wolken gibt es kaum am Himmel. Zeit genug also, die Sonnenstrahlen noch einmal so richtig zu genießen - sei es bei einem Spaziergang, dem womöglich letzten Grillabend des Jahres mit Freunden oder den zahlreichen Veranstaltungen an diesem Wochenende.

Auch am Sonntag scheint die Sonne die meiste Zeit, dazu werden Temperaturen von bis zu 26 Grad in der Region erwartet. „Damit bewegen wir uns im Bereich der Rekorde für die höchste Temperatur der zweiten Oktoberdekade“, sagt Diplom-Meteorologe Adrian Leyser vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Nachts werden Temperaturen von rund 14 Grad erwartet. Am Montagmorgen könnte der goldene Oktober allerdings ein vorläufiges Ende finden. Es kommt eine Kaltfront im Westen Deutschlands an. Schon in der Nacht zu Montag kann es zu Regen kommen, auch die Temperaturen fallen dann wieder.

