15.10.2017 Bonn. Sonne und Temperaturen über 20 Grad am Sonntag. Bilder aus dem Netz zeigen, wie die Bonner das Wetter genießen. Auch am Montag wird es warm.

Oftmals ist der Himmel wolkenlos, nur im äußersten Nordosten ziehen Wolkenfelder durch, so der Deutsche Wetterdienst. Die Südwestströmung bringt für Mitte Oktober ungewöhnlich warme Luft in die Region. Mit Sonnenunterstützung erreichen die Temperaturen 19 bis 24, örtlich sogar 25 Grad. Die Bonner genießen das Wetter und zeigen auf Instagram Fotos von ihren Spaziergängen durch den sonnigen Herbsttag.

"Graue Suppe" erwartet uns laut Thore Hansen von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach in der Nacht zum Montag. Zum Wochenstart geht es gebietsweise neblig-trüb in den Tag, im Laufe des Vormittags setzt sich am Montag jedoch verbreitet die Sonne durch.

Auch am Dienstag beweist Hoch Tanja noch einen langen Atem und sorgt nach einem teils nebligen Start vielerorts wieder für einige Sonnenstunden.

Die Temperaturen liegen meist bei 18 bis 24 Grad. Am Mittwoch beginnt sich die Wetterlage dann umzustellen. Von Westen nähern sich Tiefausläufer und sorgen in der Westhälfte Deutschlands für zunehmende Bewölkung und am Nachmittag und Abend kann erster Regen fallen. Weiter nach Osten gibt es dagegen noch die mittlerweile bekannte Mischung aus Nebelfeldern und Sonnenschein. Abseits der Nebelgebiete wird es mit 15 bis 22 Grad nochmals sehr mild."

(dpa)