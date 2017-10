15.10.2017 Bonn. Sonne und Temperaturen über 20 Grad: Viele Bonner haben am Wochenende das schöne Wetter draußen verbracht. Und die Aussichten zeigen: Es bleibt spätsommerlich.

Sonne satt, ein strahlend blauer Himmel und Temperaturen von über 20 Grad: Der Oktober zeigt sich an diesem Wochenende von seiner schönsten Seite, Hoch Tanja sei Dank. Viele Bonner nutzen das spätsommerliche Wetter und genießen die Sonnenstrahlen an der frischen Luft. In den sozialen Netzwerken veröffentlichen sie Fotos, wie sie am Rhein entspannen, durch die Stadt schlendern oder einfach mal wieder draußen sitzen.

Die gute Nachricht: Der goldene Herbst bleibt auch zum Wochenstart erhalten. Gebietsweise kann es am Montagmorgen zwar neblig-trüb in den Tag starten, im Laufe des Vormittags setzt sich dann aber wieder die Sonne durch, so die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes. Mit bis zu 25 Grad soll es außerdem noch etwas wärmer werden als am Wochenende.

Auch am Dienstag und am Mittwoch beweist Hoch Tanja noch einen langen Atem und sorgt nach einem teils nebligen Start in Bonn und der Region wieder für zahlreiche Sonnenstunden. Dabei soll es an beiden Tagen um die 20 Grad warm werden.

Erst ab Donnerstag soll es dann den Vorhersagen nach wieder wolkiger werden. Doch bis dahin erwarten uns noch einige schöne Herbsttage.

(general-anzeiger-bonn.de/dpa)