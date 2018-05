Vorhersage für Bonn und Rhein-Sieg-Kreis

Bonn/Region. Erst scheint die Sonne und es ist heiß, dann kommen ein paar Wolken und zack - ist das Gewitter da. Auch ab Dienstagmittag kann es wieder ungemütlich werden in NRW. Wo genau, ist allerdings unklar.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.05.2018

Der Dienstag wird heiß und schwül - und es gibt eine erhöhte Unwettergefahr. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach warnt vor teils schweren Gewittern in Nordrhein-Westfalen. Ab den Mittagsstunden erwarten die Meteorologen teils heftigen Starkregen, Hagel und Sturmböen.„Lokale Überschwemmungen sind wahrscheinlich“, hieß es es einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes.

Sogar Extrem-Regen mit Mengen von mehr als 60 Litern pro Quadratmeter innerhalb von einer Stunde wollten die Experten nicht ausschließen. Auch in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis werden ab Dienstagnachmittag Regenschauer und Gewitter erwartet.

Hagelkörner könnten einen Durchmesser von zwei Zentimetern erreichen. Bei Temperaturen von bis zu 31 Grad seien in Gewitternähe starke Windböen möglich. Die Gewittergefahr soll erst in der Nacht auf Mittwoch wieder nachlassen. Lokale Unwetter-Gefahren sehen die Experten auch am Mittwoch und Donnerstag bei leicht sinkenden Temperaturen von bis zu 29 Grad.

Bis zum Wochenende soll es warm bleiben. Am Wochenende allerdings bei Temperaturen von 24 bis 26 Grad. „Wesentlich kühler wird es nicht“, sagte DWD-Meteorologe Malte Witt. Für die Jahreszeit bleibe es ungewöhnlich warm.

Der DWD warnt weiterhin vor starker Wärmebelastung. Eine Hitzewarnung für Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis gilt vorerst bis Dienstagabend. Die Waldbrandgefahr stufte der Wetterdienst am Montag in weiten Teilen NRWs als mittel ein. Am Dienstag soll sie weiter zunehmen und in nordwestfälischen Landesteilen voraussichtlich die zweithöchste Gefahrenstufe erreichen.

In den kommenden Tagen ist den Angaben zufolge mit noch stärkeren Gewittern in noch mehr Regionen zu rechnen. Das Wetter bleibt weiterhin heiß, schwül und feucht. Immerhin: „Zum langen Wochenende, zumindest ab Samstag, besteht Hoffnung, dass es trockener und schöner wird“, sagte der Sprecher.



(Mit Material von dpa)