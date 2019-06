Wetter in Bonn und der Region

BONN. Im Laufe des Mittwochs kann es in Nordrhein-Westfalen Unwetter geben - auch in Bonn und der Region. Für Mittwochnachmittag gilt eine amtliche Warnung. Wir zeigen, wie die Gewitter entstehen und wie das Wetter in den kommenden Tagen wird.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.06.2019

Mit Temperaturen von bis zu 32 Grad steht Bonn und der Region am Mittwoch der bislang wärmste Tag der Woche bevor. Gleichzeitig drohen allerdings schon Gewitter. Ab dem Mittag ziehen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach landesweit starke Gewitter auf mit Starkregen und Sturmböen von bis zu 85 Kilometer pro Stunde. Örtlich könne es auch zu Unwettern mit heftigem Starkregen, orkanartigen Böen von über 110 Kilometer pro Stunde und Hagel kommen, teilte der DWD mit. Dabei bleibe es zunächst schwülwarm mit Höchsttemperaturen von 28 bis 32 Grad, im Bergland bis zu 27 Grad. Für Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis hat der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch eine amtliche Warnung für den Nachmittag ausgegeben.

"Mittwoch und Donnerstag werden zwei ordentliche Gewittertage mit Starkregen und Hagel", sagte ein Meteorologe des DWD. Das turbulente Wetter schleicht sich demnach schon von Dienstag an an. Von Westen her zieht feuchte Luft ins Land und sorgt für schwüle Luft, in der sich wiederum Schauer, kräftige Gewitter oder gar Unwetter für Mittwoch entwickeln können.

Klicken Sie auf die Pfeile, um zu erfahren, wie ein Hitzegewitter entsteht.

Bei bleibender Niederschlagsgefahr von 70 Prozent sinken die Temperaturen ab Donnerstag wieder. 25 Grad sollen am Nachmittag erreicht werden, am Freitag noch höchstens 24 Grad. Immerhin: Dem Bonner Wetteranbieter wetteronline.de zufolge setzt sich dann die Sonne wieder vermehrt durch und die Niederschlagswahrscheinlichkeit sinkt auf 30 Prozent.

