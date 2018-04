Windgeschwindigkeiten bis 100km/h

Bonn/Region. Ab dem Sonntagnachmittag soll es richtig ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starken Gewittern, Hagel und Sturmböen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.04.2018

Zum Ende des Monats zeigt sich das Wetter noch mal von seiner ungemütlichen Seite. Der Deutsche Wetterdienst weist darauf hin, dass es in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis starke Gewittern, heftigen Starkregen mit Mengen um die 25 Liter pro Quadratmeter, bis zu 4 Zentimeter dicke Hagelkörner und Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 100km/h geben kann.

Frühestens ab den Nachmittagsstunden erwartet der DWD, dass es ungemütlich wird. Verantwortlich dafür sei ein Tiefdruckgebiet über Frankreich, das feuchtwarme Luft nach Deutschland schaufele. Erst in der Nacht zu Montag soll sich die Wetterlage dann voraussichtlich wieder etwas beruhigen. Danach sei erst einmal mit typischem April-Wetter zu rechnen.

Am Montag könnten dennoch Temperaturen von rund 15 Grad erwartet werden, so dass dem Tanz in den Mai vorerst nichts im Wege steht. Am ersten Mai soll es bedeckt beliben, voraussichtlich aber trocken.

