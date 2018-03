Kurz vor Frühlingsanfang

Bonn. Wer auf den Frühling wartet, muss sich leider noch etwas gedulden. Auch wenn am Dienstag eigentlich laut Kalender Frühlingsanfang ist, zeigt der Winter noch einmal, dass er gerne noch etwas bleiben will.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.03.2018

Auch am frühen Sonntagmorgen hat es in Bonn und der Region wieder Neuschnee gegeben. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glätte und Schneeverwehungen. Für die aktuelle winterliche Wetterlage sorgt ein kräftiges Hoch über Skandinavien, wodurch auch arktische Kontinentalluft nach NRW geführt wird.

Bis zum Mittag kündigt der Deutsche Wetterdienst einen bis drei Zentimeter Neuschnee in der Eifel und im Siegerland an. Auch in Bonn und der Region kann es bis zum Mittag weiterhin leicht schneien. In Verbindung mit böigem Wind kann es daher zu Schneeverwehungen kommen.

Auch am Sonntag herrschen tagsüber frostige Temperaturen. Das Thermometer klettert nicht über die Zwei-Grad-Marke. Allerdings kann sich am Nachmittag sogar zwischendurch die Sonne zeigen.

Für Autofahrer ist aufgrund der frostigen Temperaturen weiterhin Vorsicht geboten. Vor allem in der Nacht zu Montag soll es noch einmal richtig kalt werden. Örtlich tritt strenger Frost mit bis zu Minus elf Grad auf.

Doch die Aussicht auf die kommende Woche lässt hoffen: Sonne und deutliche Plusgrade tagsüber machen Hoffnungen auf das endgültige Winterende. Im Süden Deutschlands soll es dagegen zunächst winterlich bleiben.

Ganz anders in Griechenland: Dort stiegen die Temperaturen laut Wetteramt Athen am Samstag örtlich schon auf etwa 30 Grad. Der warme Südwind brachte allerdings feinen Staub aus der Sahara mit - er beschränkte die Sicht und belastete die Atemwege vieler Menschen.

