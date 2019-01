Wettervorhersage

BONN/REGION. Mütze, Schal und Handschuhe raus: Die Woche in Bonn und der Region bleibt eisig. Bei winterlichen Temperaturen unter dem Nullpunkt gibt es viel Sonnenschein. Ab Dienstag fällt auch Schnee.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.01.2019

Schon am Sonntag herrschte in Bonn und der Region Dauerfrost, und am Montagmorgen fielen die Temperaturen auf minus acht Grad in Bonn und minus 10 Grad in der Region. Bis zum Abend erwarten die Meteorologen noch viel Sonnenschein, ab Dienstag sollen die ersten Schneeflocken fallen. Auch am Mittwoch soll es tagsüber schneien, während die Temperaturen in der Nacht im Minusbereich liegen. Spätestens in der Nacht zum Mittwoch bleiben die weiter andauernden leichten Schneefälle meist überall liegen und können zu Glätte und Beeinträchtigungen im Berufsverkehr führen.

Ursache für die bevorstehende Kälteperiode ist das Hoch „Brigida“. Es sorgt laut dem Deutschen Wetterdienst dafür, dass sich die nach Deutschland eingeflossene Polarluft kaum noch bewegt. Die Folge: Sie kühlt nachts durch den meist klaren Himmel immer weiter ab. Dieses "knisternde Stromschlagwetter" sorgt auch dafür, dass einem die Haare zu Berge stehen.

Wie weit es wirklich mit den Temperaturen nach unten geht, ist noch ungewiss. In der zweiten Wochenhälfte sorgt eine dichtere Wolkendecke für mildere Temperaturen. Marco Manitta, Meteorologe von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes, prognostiziert jedoch, die winterliche Periode könnte mehrere Wochen andauern.

