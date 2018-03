Vorsicht glatte Straßen!

In den nächsten Tagen könnte es auf den Straßen in Bonn und der Region glatt werden.

Bonn. Tief Ulrike bringt am Wochenende Schnee und Schneeregen mit sich. In Bonn und der Region müssen die Menschen mit Glatteis rechnen. Im Rhein-Sieg-Kreis blieb es auf den Straßen bisher eher ruhig, zwei Lkw-Unfälle gab es auf Autobahnen.

Von Michael Wrobel, 02.03.2018

Tief Ulrike haben wir es zu verdanken, dass erneut Schnee und Schneeregen unser Wetter bestimmen. Bereits am Freitagabend fielen in Bonn und der Region bei Temperaturen um die -7 Grad die ersten Flocken.

Die Autofahrer in der Region haben sich jedoch offenbar weitestgehend bereits auf die Wetterverhältnisse eingestellt. So haben sich seit Freitagabend bis Samstagmorgen um 8 Uhr laut der Kreispolizeibehörde Siegburg in deren Zuständigkeitsbereich gerade einmal fünf witterungsbedingte Unfälle ereignet, bei denen es jeweils glücklicherweise aber bei Sachschäden blieb.

Weniger glimpflich ist dagegen ein Unfall auf der A57 am Autobahnkreuz in Köln-Longerich ausgegangen: Dort war am frühen Samstagmorgen ein Sattelzug auf glatter Fahrbahn ins Schleudern geraten und schließlich umgekiptt. Der Fahrer musste aus seinem Fahrzeug befreit werden und kam in Krankenhaus. Die Strecke war stundenlang gesperrt.

Schnee in Bonn und der Region Foto: Daniela Pützstück

Foto: Kross Chris Rheinufer Beuel

Foto: Rolf Dernen Schneehühner sind auch schon unterwegs

Foto: Mariya Rüttinger

Foto: Karolina Kölli Schnee in Köln.

Foto: Rosa Piel

Foto: Christa Bruening Auf dem Balkon in Alfter

Foto: Gaby Schell Im Garten von Gaby Schell in Alfter-Impekoven.

Foto: Miriam Ki In der Rheinaue.

Foto: Dorothe Lenz-Selzer In Beuel

Foto: Patrizia Boudra-Poggiolini

Foto: Marc John Zeit zum Schneeschippen.

Foto: Anke Müller Blick über das verschneite Rheinland.

Foto: Anke Müller Wahrer Winterzauber: Anke Müller schickte uns dieses Fotos einer goldenen Hirschstatur im Schnee.

Foto: Frank Homann Während viele Autofahrer Probleme auf den Straßen hatten, nutzten andere das Winterwetter für einen Spaziergang im Schnee.

Foto: Uta Effern-Salhoub Im Schnee gehüllt ist am Sonntag auch Königswinter-Sonderbusch.

Foto: Uta Effern-Salhoub Diesen Schafen in Königswinter-Sonderbusch macht die Kälte wenig aus.

Foto: Uta Effern-Salhoub Bei Schnee und Kälte stärken sich die Schafe auf ihrer Weide.

Foto: Uta Effern-Salhoub Diese drei Schafe in Königswinter-Sonderbusch genießen ihr Heu im Schnee.

Foto: Frank Homann Schneefälle sorgten für rutschige Straßen im Siebengebirge.

Foto: Gabriele Gaul Das tief verschneite Much am 2. Advent.

Foto: Anke Müller Schnee am Hohenzollernplatz

Foto: Anke Müller Keine Orientierung im Schnee am Hohenzollernplatz.

Foto: Jürgen Baumann Schnee auf dem Feld in Endenich

Foto: Michael Schi Duisdorf als Schneelandschaft

Foto: Olga Malyshko Demydova Olga Malyshko Demydova fotografierte die Schneemänner in Dottendorf

Foto: Axel Vogel Ein Kombi ist auf schneeglatter Fahrbahn von der Vulkanstraße auf dem Rodderberg in Wachtberg abgekommen.

Foto: Dorothea Grütgen Leichter Schneefall in Oberdollendorf.

Foto: Klaus Rost Die Schneehöhe in Schwarzrheindorf vor 14 Uhr.

Foto: Nicole Garten-Dölle Das Golffuss-Museum in Poppelsdorf hat trotz des tollen Winterwetters geöffnet.

Foto: Birgit Lauterbach Eitorf-Obereip meldet 13 Zentimter Schnee.

Foto: Pascal Fritz Verschneite Straße

Foto: Benjamin Westhoff

Foto: Benjamin Westhoff

Foto: Benjamin Westhoff

Foto: Benjamin Westhoff

Foto: Benjamin Westhoff

Foto: Benjamin Westhoff

Foto: Benjamin Westhoff

Foto: Benjamin Westhoff

Foto: Miriam Wilde Das reinste Winter-Wonderland herrscht in Hülscheid bei Hennef. Das Bild schickte uns GA-Userin Miriam Wilde via Facebook.

Foto: Iris Escher Iris Escher schickte uns dieses Schneebild aus Lohmar-Dahlhaus.

Foto: Christa Breuning Wie feiner Puder hat sich in Alfter eine Schneeschicht über die Häuser gelegt, zeigt das Bild von GA-Leserin Christa Breuning.

Foto: Christel Heil Reichlich Neuschnee gab's am Samstag (09. Dezember) in Hasenbach. Das Beweisbild schichte uns Christel Heil über unsere Facebook-Seite.

Foto: Nicolas Ottersbach Heute ist auch in der Region erster Schnee gefallen wie hier auf dem Bild in Ruppichteroth.

Foto: Dirk Schierbaum GA-Leser Dirk Schierbaum mit einem Foto aus dem Westerwald.

Foto: Dirk Schierbaum

Foto: Claus Bowe Foto von GA-Leser Claus Bowe auf seinem Weg nach Lindlar, wo er täglich hin pendelt.

Foto: Di Bella Die Windschutzscheibe des Autos von Facebook-Nutzerin "Di Bella" aus Bechlinghoven war etwas eingeschneit.

Ein weiterer Lkw-Unfall ereignete sich auf der A4 bei Frechen. Der Fahrer habe beim Schneeeinbruch die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sagte der Polizeisprecher. Der Tank des quer auf der Autobahn stehenden Lastwagens sei bei dem Unfall aufgerissen worden, deswegen musste die Fahrbahn gesäubert werden. Der Fahrer sei nicht verletzt worden. Ansonsten sei es laut Polizei auf den Straßen bei Köln aber trotz des Schneefalls ebenfalls ruhig geblieben.

Winter in Niederbachem rund um den Rodderberg (3. März 2018) Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Weiterhin Glättegefahr!

Auch im Laufe des Samstags muss weiterhin in glatten Straßen gerechnet werden. Laut Deutschem Wetterdienst ist es zunächst überwiegend bedeckt, im äußersten Nordosten teils klar. Am Samstagmorgen fällt in einem Streifen vom Niederrhein zum Rothaargebirge noch etwas Schnee. Vorsicht! Hierbei muss mit Glätte gerechnet werden. Tagsüber bleibt es weitgehend niederschlagsfrei.

Am Abend setzen von Südwesten neue leichte Niederschläge ein, die sich in der Nacht zum Sonntag langsam nordostwärts ausbreiten. Diese fallen teilweise als Schnee, teils auch als Regen. Vor allem im Bergland und nach Osten hin muss mit Glätte, örtlich auf den gefrorenen Böden auch mit Glatteis gerechnet werden.

Die Temperatur sinkt im Rheinland auf Werte um den Gefrierpunkt, sonst auf -1 bis -6 Grad. Im Laufe der zweiten Nachthälfte wird es dann bereits milder.

Am Sonntag ist es wechselnd bis stark bewölkt, zunächst fällt nur örtlich etwas Regen, der in der Früh lokal zu Glatteis führen kann. Am Nachmittag kommt von Westen Regen auf. Die Temperatur erreicht 5 Grad in Hochlagen des Sauerlands und im Münsterland und bis 11 Grad in der Kölner Bucht. Der Wind weht überwiegend mäßig aus südöstlicher Richtung.

Mehr Informationen zum Wetter und die weiteren Aussichten gibt es unter www.ga-bonn.de/wetter, aktuelle Wetterwarnungen gibt es hier