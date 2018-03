In den nächsten Tagen könnte es auf den Straßen in Bonn und der Region glatt werden.

Bonn. Tief Ulrike bringt am Wochenende Schnee und Schneeregen mit sich. In Bonn und der Region müssen die Menschen mit Glatteis rechnen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.03.2018

In den nächsten Tagen gibt es durch das Tief Ulrike Schnee und Schneeregen, vereinzelt entsteht Glatteis auf den Straßen. In Bonn und der Region soll es am Freitagabend, beim vorerst letzten starken Frost um die minus sieben Grad, anfangen zu schneien.

Freitag

In Westfalen droht Dauerfrost. Nachmittags beginnt dort Schneefall, der aus Richtung Südwesten aufkommt. Die Höchstwerte im Rheinland steigen auf null bis zwei Grad, sonst bleibt es meist bei Dauerfrost im Minusbereich zwischen minus ein bis minus fünf Grad.

Schnee in Bonn und der Region Foto: Anke Müller Blick über das verschneite Rheinland.

Foto: Anke Müller Wahrer Winterzauber: Anke Müller schickte uns dieses Fotos einer goldenen Hirschstatur im Schnee.

Foto: Frank Homann Während viele Autofahrer Probleme auf den Straßen hatten, nutzten andere das Winterwetter für einen Spaziergang im Schnee.

Foto: Uta Effern-Salhoub Im Schnee gehüllt ist am Sonntag auch Königswinter-Sonderbusch.

Foto: Uta Effern-Salhoub Diesen Schafen in Königswinter-Sonderbusch macht die Kälte wenig aus.

Foto: Uta Effern-Salhoub Bei Schnee und Kälte stärken sich die Schafe auf ihrer Weide.

Foto: Uta Effern-Salhoub Diese drei Schafe in Königswinter-Sonderbusch genießen ihr Heu im Schnee.

Foto: Frank Homann Schneefälle sorgten für rutschige Straßen im Siebengebirge.

Foto: Gabriele Gaul Das tief verschneite Much am 2. Advent.

Foto: Anke Müller Schnee am Hohenzollernplatz

Foto: Anke Müller Keine Orientierung im Schnee am Hohenzollernplatz.

Foto: Jürgen Baumann Schnee auf dem Feld in Endenich

Foto: Michael Schi Duisdorf als Schneelandschaft

Foto: Olga Malyshko Demydova Olga Malyshko Demydova fotografierte die Schneemänner in Dottendorf

Foto: Axel Vogel Ein Kombi ist auf schneeglatter Fahrbahn von der Vulkanstraße auf dem Rodderberg in Wachtberg abgekommen.

Foto: Dorothea Grütgen Leichter Schneefall in Oberdollendorf.

Foto: Klaus Rost Die Schneehöhe in Schwarzrheindorf vor 14 Uhr.

Foto: Nicole Garten-Dölle Das Golffuss-Museum in Poppelsdorf hat trotz des tollen Winterwetters geöffnet.

Foto: Birgit Lauterbach Eitorf-Obereip meldet 13 Zentimter Schnee.

Foto: Pascal Fritz Verschneite Straße

Foto: Benjamin Westhoff

Foto: Benjamin Westhoff

Foto: Benjamin Westhoff

Foto: Benjamin Westhoff

Foto: Benjamin Westhoff

Foto: Benjamin Westhoff

Foto: Benjamin Westhoff

Foto: Benjamin Westhoff

Foto: Miriam Wilde Das reinste Winter-Wonderland herrscht in Hülscheid bei Hennef. Das Bild schickte uns GA-Userin Miriam Wilde via Facebook.

Foto: Iris Escher Iris Escher schickte uns dieses Schneebild aus Lohmar-Dahlhaus.

Foto: Christa Breuning Wie feiner Puder hat sich in Alfter eine Schneeschicht über die Häuser gelegt, zeigt das Bild von GA-Leserin Christa Breuning.

Foto: Christel Heil Reichlich Neuschnee gab's am Samstag (09. Dezember) in Hasenbach. Das Beweisbild schichte uns Christel Heil über unsere Facebook-Seite.

Foto: Nicolas Ottersbach Heute ist auch in der Region erster Schnee gefallen wie hier auf dem Bild in Ruppichteroth.

Foto: Dirk Schierbaum GA-Leser Dirk Schierbaum mit einem Foto aus dem Westerwald.

Foto: Dirk Schierbaum

Foto: Claus Bowe Foto von GA-Leser Claus Bowe auf seinem Weg nach Lindlar, wo er täglich hin pendelt.

Foto: Di Bella Die Windschutzscheibe des Autos von Facebook-Nutzerin "Di Bella" aus Bechlinghoven war etwas eingeschneit.

Am Nachmittag tritt in der Eifel Schneefall auf, der sich in der Nacht zum Samstag allmählich in Richtung Nordosten ausbreitet. Dabei kommen Neuschneemengen zwischen ein und drei Zentimeter, örtlich bis fünf Zentimeter, in der Eifel auch vier bis acht Zentimeter zusammen.

Väterchen Frost in Bonn und der Region





Foto: Kira Hambach (Facebook)

Foto: Johannes Dominik Weber (Facebook)

Foto: Astrid Hildgers Der Blick von der Kölnstraße Richtung Alfter (Handyfoto).

Foto: Usta Yüksek Hersel

Foto: Tobias Habich (Facebook) Siegburg

Foto: Tobias Habich (Facebook) Siegburg

Foto: Sophie Lieb (Facebook)

Foto: Heike Güth

Foto: Michael Neffgen (per Email)

Foto: Juliane Paluch (Facebook) Ahr

Foto: Kathrin Röhrig Die Wintersonne über den vereisten Feldern.

Foto: SaSa Sati (Facebook) Kennedybrücke

Foto: Ralph Brinkmann Beuel

Foto: Melanie Strüder Blick vom Schloss Drachenburg

Foto: Layla Lark (Facebook) Bad Godesberg-Rüngsdorf

Foto: Stefan Veit (Facebook) Düne im Tannenbusch

Foto: Johannes Küper (Facebook) Mayschoß

Foto: Mathias Forster Königswinter-Thomasberg

Foto: Claudia Schade Eine symmetrisch gefrorene Pfütze im Kottenforst.

Foto: Heike Güth

Foto: Karsten Kliche Sonnenuntergang in Hilberath.

Foto: Johannes Küper (Facebook) Mayschoß

Foto: Heike Güth

Foto: Abdulrahman Meawad (Facebook)

Foto: Adelheid Trocha (Facebook) Grafschaft-Ringen

Foto: Johannes Küper (Facebook) Altenahr

Foto: Sascha Schorn (Facebook) Ein gefrorener Wasserfall in Unkel (Landkreis Neuwied).

Foto: Bärbel Schülzchen (Facebook) Windhagen

Foto: Uwe Klaffke (Facebook) Bruchhausen (Neuwied)



Samstag

Die gute Nachricht: Das bisher wetterbestimmende Hoch über Skandinavien schwächt ab. Ein kräftiges Tief über Südwesteuropa führt laut des Deutschen Wetterdienstes zunächst in höheren Luftschichten mildere Luft nach Nordrhein

In der Nacht zum Samstag herrscht leichter bis mäßiger Frost zwischen minus zwei und minus sieben Grad, im Bergland kann es, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, vereinzelt noch einmal starken Frost bis minus elf Grad geben. Auch am Samstag liegen die Höchstwerte im höheren Bergland im Frostbereich bei minus drei bis minus ein Grad.

Mehr Informationen zum Wetter und die weiteren Aussichten gibt es unter www.ga-bonn.de/wetter, aktuelle Wetterwarnungen gibt es hier.