Bereits mehrere Unfälle in NRW

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.12.2017

Der Winter ist da: Am Freitag sind erste Schnee- und Graupelschauer über Bonn und die Region niedergegangen. Wie vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vorhergesagt, ist die Schneefallgrenze im Laufe des Freitags bei nasskaltem und wechselhaftem Wetter bis ins Flachland gesunken.

Der Schneefall blieb dabei nicht ohne Folgen: Vor allem im Bezirk Düsseldorf ereigneten sich am Samstag viele Unfälle auf der Autobahn 3 und der A57. Auf der A3 im Kreuz Breitscheid stellte sich nach Angaben der Landesleitstelle der Polizei in den frühen Morgenstunden ein Lkw quer und blieb stecken. Die Autobahn wurde teilweise gesperrt. Es kam zu weiteren Unfällen und Staus. Die Feuerwehr versorgte zwischenzeitlich die Autofahrer. Rettungs- und Räumdienste seien kaum durchgekommen, sagte ein Sprecher. Auch Umleitungen waren überlastet. Am Vormittag begannen sich die Staus langsam aufzulösen, hieß es.

Reichlich Neuschnee gab es auch im Oberbergischen sowie im Sauerland. Auf der A4 zwischen Engelskirchen und Untereschbach ging auf einer schneebedeckten Fahrbahn zwischenzeitlich nichts mehr. Der Verkehr staute sich auf mehreren Kilometern Länge.

Auch im östlichen Ruhrgebiet sorgte Glätte für erhebliche Probleme. Im Bereich der Polizei Dortmund gab es schon am Freitagabend Dutzende Unfälle. Besonders betroffen waren die Autobahnen A1 und A45 rund um das Kreuz Westhofen. Erst nach einem großen Einsatz der Streufahrzeuge lösten sich hier die Staus in der Nacht zum Samstag wieder auf. In Hamm krachte ein 47-Jähriger nach starkem Schneefall mit seinem Wagen gegen einen Baum. Der verletzte Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

Bereits am Freitag war es auch im Siebengebirge durch die Witterungsverhältnisse zu Staus gekommen, besonders auf der Landstraße 331 hinauf zur Königswinterer Margarethenhöhe, wo querstehende Fahrzeuge den Verkehr blockierten. Es kam zu einem Rückstau bis in Höhe Königswinter-Altstadt. Auch talwärts kam es seit dem späten Nachmittag zu Behinderungen.

Foto: Frank Homann Wintereinbruch auf der Margarethenhöhe.

Auch am Samstag und Sonntag muss auf den Straßen in Bonn und der Region mit Glätte gerechnet werden, wie der Deutsche Wetterdienst aktuell warnt. Dazu wird mit weiterem leichten Schneefall gerechnet.

Am Sonntag steigen die Temperaturen dann aber wieder leicht über den Gefrierpunkt, so dass die Niederschläge zumindest im Flachland in Regen übergehen. Im Bergland kann es hingegen auch am Sonntag zu weiteren Schneefällen kommen.

Die Vorhersage des DWD für das Wochenende in der Eifel verspricht Schneefall an allen Tagen – bei Temperaturen in den Hochlagen von um die Null Grad am Freitag und minus ein bis zwei Grad am Samstag und Sonntag. Für Wintersportler wird die Schneemenge in der Eifel von erwarteten fünf bis zehn Zentimetern aber wohl noch nicht reichen.

In jedem Fall aber müssen Fußgänger und Autofahrer laut DWD bei Minustemperaturen in allen Gebieten der Region mit erhöhter Glättegefahr und starkem bis stürmischem Wind rechnen.

