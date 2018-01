Städte rüsten sich gegen Hochwasser

Inhaltsverzeichnis 1. Rheinpegel in Bonn überschreitet Höchstwert von 2017 2. „Burglind” richtet in Bonn und Umgebung viel Schaden an

Bonn/Region. Nachdem das Sturmtief „Burglind” über Bonn und die Region hinweggefegt ist, steigen die Flusspegel. Städte und Gemeinden bereiten sich auf drohendes Hochwasser vor. In Köln sind bereits die Uferstraßen überflutet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.01.2018

Nachdem das Sturmtief „Burglind” am Mittwoch die Einsatzkräfte in Bonn und der Region auf Trab gehalten hatte, richten sich die Augen auf die Pegelstände der Flüsse. Die Pegel von Rhein und Sieg stiegen im Verlauf des Tages stark an. Der Rhein überschritt bereits am Mittwoch die Sechs-Meter-Marke, die Gemeinden rüsteten sich währenddessen an der Sieg gegen drohendes Hochwasser.

Das gilt auch für Köln, wo die ersten Straßen am Rheinufer bereits überschwemmt wurden. Die Schifffahrt läuft dort nur noch eingeschränkt. Die Betreiber der Rheinfähre Mondorf informierten am Freitagmorgen, dass aufgrund des steigenden Hochwassers der Fährbetrieb bis auf weiteres eingestellt werden müsse - die Fähre befördert zwischen Mondorf und Graurheindorf über den Rhein.

Hochwasser in Bonn Foto: Christoph Meurer 3. Januar: Der untere Weg am Rhein in Mehlem ist überflutet.

Foto: Christoph Meurer In Mehlem ist es zu Überschwemmungen gekommen.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel steht im Dezember bei über sechs Metern.

Sturmtief "Burglind" hatte am Mittwoch mit Sturm- und Orkanböen für Schäden und Verkehrsbehinderungen in Bonn und der Region gesorgt. Umgestürzte Bäume und Äste hatten zu Behinderungen auf den Straßen in Bonn und in den anliegenden Kreisen geführt.

Rheinpegel in Bonn überschreitet Höchstwert des Jahres 2017

In den vergangenen Tagen ist auch der Rheinpegel in Bonn immer weiter gestiegen. Nachdem das Wasser zum Jahreswechsel bei rund vier Metern stand, ist der Pegel in der Nacht zum 3. Januar auf mehr als sechs Meter angestiegen. Am Donnerstagmorgen betrug der Wert bereits 6,52 Meter und übersteigt damit den höchsten Pegelstand im Jahr 2017 von 6,25 Metern.

Seit der Silvesternacht ist der Rheinpegel innerhalb weniger Tage um rund zwei Meter gestiegen. Während er Ende des Jahres 2017 wieder auf die Vier-Meter-Marke zurückgegangen ist, stieg er durch die heftigen Regelfälle schnell stark an. Über die Seite pegel.bonn.de teilt die Stadt in kurzen Abständen den aktuellen Pegelstand mit.

Am Mittwochmorgen hatte zudem ein Alarmpegel am Godesberger Bach einen erhöhten Wert angezeigt. Die Messstelle verzeichnete gegen 7 Uhr einen Anstieg von rund 0,3 Metern auf 1,1 Meter. "Das ist noch kein kritischer Wert. Aber es ist gut zu wissen, dass das System anschlägt", sagte Tiefbauamtsleiter Peter Esch. Bei Dauerregen könnten nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes kleinere Flüsse und Bäche örtlich über die Ufer treten. Unklar sei noch, wie lange der Regen anhalte. Davon hängt nach Angaben des Schifffahrtsamtes Duisburg-Ruhr ab, ob das Rheinhochwasser weiter steigt.

Wetteraussichten

Der Donnerstag startet weit weniger windig, doch für den Abend gibt der DWD bereits eine nächste Sturmwarnung heraus. Der Wind frischt im Südwesten auf, heißt es, dort sei dann mit Windböen und einzelnen stürmischen Böen zwischen 55 und 70 Stundenkilometern. Am Mittwoch lagen die Werte zwischen 89 und 102 Stundenkilometern. In höheren Lagen sowie im Raum Aachen sind außerdem Sturmböen um die 80 Stundenkilometer zu erwarten. In den frühen Freitagstunden soll der Wind wieder nachlassen.

Die Stadt Hennef rüstet sich ebenfalls für ein mögliches Hochwasser. Am Allner Weg hatte die Feuerwehr am Mittwochabend begonnen, die Hochwasserschutzelemente zu montieren. Man habe die steigenden Pegel an der oberen Sieg im Blick und sei sich bewusst, dass eine Hochwasserwelle von Betzdorf bis nach Siegburg Kaldauen etwa elf Stunden brauche.

Schon jetzt steht das Wasser am Allner Weg so hoch, dass die Feuerwehr gerade noch durchfahren kann. Das Wasser könnte daraufhin den Weg überspülen, so dass dann alle offenen Stellen des Hochwasserschutzes geschlossen werden würden. An anderen Stellen im Stadtgebiet wird man das gegebenenfalls auch tun, sollte der Pegel der Sieg weiter steigen.

In der Siegaue ist im Bereich zwischen Siegburg und Sankt Augustin ein Großteil der Wege bereits gesperrt. Am Sportplatz Meindorf reicht das Wasser bis an die Wege heran. Sollte der Pegel der Sieg weiter steigen, stünde die Meiendorfer Siegaue unter Wasser.

Köln wappnet sich gegen Hochwasser

In Köln stand der Rheinpegel Donnerstagmorgen über 6,88 Metern - und damit gut 60 Zentimeter über der Hochwassermarke I, bei der Schiffe auf der 50 Kilometer langen Strecke zwischen Mondorf und Dormagen ihre Geschwindigkeit drosseln und immer per Funk für Anweisungen erreichbar sein müssen. Für die kommenden Tage erwartet das Hochwassermeldezentrum weiter steigende Pegelstände. Im Kölner Süden errichteten Einsatzkräfte Schutzwände, um das Wasser etwa aus dem Stadtteil Rodenkirchen herauszuhalten.

Foto: dpa Mitarbeiter der Stadt Köln bauen am Rhein Hochwasserschutz auf.

Der Kölner Pegel soll am Donnerstag zunächst auf bis zu sieben Meter steigen. Am Montag könnte sogar die für den Hochwasserschutz der Kölner Altstadt wichtige Marke von 8,70 Metern erreicht werden. Schon bei einem Pegelstand über 8,30 Metern in Köln müsste der Schiffsverkehr komplett gestoppt werden. „Für die nächsten Tage wird viel Niederschlag vorhergesagt“, sagte eine Sprecherin der Hochwasserschutzzentrale. Von Freitag an will die Stadt Köln deshalb ihre „Große Hochwasserschutzzentrale“ aktivieren und von dort aus das weitere Vorgehen koordinieren. Innerhalb von NRW werden die Hochwassermarken zuerst in Köln wegen der dortigen Enge des Rheinbettes erreicht.

Wirklich gefährlich wird es in Köln aber erst bei noch höheren Pegelständen: Wenn der Rhein auf 10,70 Meter steigt, wird Katastrophenalarm ausgelöst. Dann schwappt Wasser über die mobilen Schutzwände einiger Stadtteile. In der berühmten Altstadt droht aber erst bei einem Rheinpegel über 11,00 Metern eine Überschwemmung.