Hochwasser in Bonn und der Region

Hochwasser am Rhein in Bonn: Der Pegel steigt weiter.

Bonn/Region. Nachdem das Sturmtief "Burglind" über Bonn und die Region hinweggefegt ist, steigen die Flusspegel. Städte und Gemeinden bereiten sich auf drohendes Hochwasser vor. Der Schiffsverkehr ist teilweise eingestellt worden. Einschränkungen drohen auch im Nahverkehr.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.01.2018

Nachdem das Sturmtief "Burglind" am Mittwoch die Einsatzkräfte in Bonn und der Region auf Trab gehalten hatte, richten sich die Augen auf die Pegelstände der Flüsse. Der Pegel des Rheins steigt seit Mittwoch stetig an, er überschritt seitdem bereits die Sechs-Meter-Marke. Die Gemeinden rüsteten sich währenddessen an der Sieg gegen drohendes Hochwasser. Denn auch die Werte der Sieg stiegen bis Donnerstagmittag an, begannen dann jedoch langsam wieder zu sinken.

Das gilt ebenso für Köln, wo die ersten Straßen am Rheinufer bereits überschwemmt wurden. Die Schifffahrt läuft dort nur noch eingeschränkt. Die Betreiber der Rheinfähre Mondorf informierten am Donnerstagmorgen, dass aufgrund des steigenden Hochwassers der Fährbetrieb bis auf weiteres eingestellt werden müsse – die Fähre befördert zwischen Mondorf und Graurheindorf über den Rhein.

Im Siebengebirge hat der Rhein bereits die Ufer überschritten. Wenn der Wasserstand weiter steigt, rechnet die Stadt damit, dass die Rheinallee gesperrt werden muss. Dann müsste auch die Linie 66 auf einen Bahnersatzverkehr umgestellt werden.

Sturmtief "Burglind" hatte am Mittwoch mit Sturm- und Orkanböen für Schäden und Verkehrsbehinderungen in Bonn und der Region gesorgt. Umgestürzte Bäume und Äste hatten zu Behinderungen auf den Straßen in Bonn und in den anliegenden Kreisen geführt.

In den vergangenen Tagen ist auch der Rheinpegel in Bonn immer weiter gestiegen. Nachdem das Wasser zum Jahreswechsel bei rund vier Metern stand, ist der Pegel in der Nacht zum 3. Januar auf mehr als sechs Meter angestiegen. Um 18 Uhr am Donnerstagnachmittag lag der Wert bereits bei über 6,8 Metern und übersteigt damit den höchsten Pegelstand im Jahr 2017 von 6,25 Metern. Freitagmorgen um 7.30 Uhr liegt der Wert mit 6,98 Metern kurz unter der Sieben-Meter-Marke.

Was passiert bei welchem Pegelstand?

Da der Pegel die Sieben-Meter-Marke nahezu geknackt hat, reicht das Wasser mittlerweile bis an die Uferkante der Steinerstraße. Am frühen Donnerstagabend sperrte die Polizei das Rathenauufer, da das Wasser drohte, über die Ufer zu steigen.

Vorsorge bei Hochwasser Klären Sie die für Ihr Haus wichtige kritische Hochwassermarke ab.

Als "persönliche Grundausrüstung" sind folgende Gegenstände hilfreich: batteriebetriebenes Radio, netzunabhängige Notbeleuchtung, Ersatzbatterien, stromunabhängige Kochstelle, Ersatzgasflasche, Gummistiefel oder Wathosen.

Die Abdichtung von Fenstern und Türen lässt sich wirkungsvoll durch wasserfeste Sperrholzplatten erreichen, die in vorgefertigte Rahmen eingeschoben werden. Lassen Sie sich durch fachkundige Schreinerbetriebe beraten. Sandsäcke sind weniger geeignet - sie halten letztlich das Wasser nicht ab. Weitere Hochwasser-Schutzsysteme können über spezielle Fachfirmen erworben werden.

Halten Sie eigenes Stegebaumaterial für den Anschluss an den öffentlichen Steg vor. Die Stadt ist nicht in der Lage, diese Hausanschlüsse herzustellen. Gerüstbaufirmen verleihen Material für den Bau von Stegen.

Sorgen Sie als Hauseigentümer für eine ordnungsgemäße Sicherung von Öltanks gegen Aufschwimmen.

Bei Ofenheizung: Holz oder Kohlevorräte trocken lagern.

Wenn Ihr Haus häufiger von Hochwasser betroffen ist, sollten Sie außerdem bereithalten: Tauchpumpe, Notstromaggregat, kleines Boot, Ersatz-Toilette.

Seit der Silvesternacht ist der Rheinpegel innerhalb weniger Tage um rund zwei Meter gestiegen. Während er Ende des Jahres 2017 wieder auf die Vier-Meter-Marke zurückgegangen ist, stieg er durch die heftigen Regelfälle schnell stark an. Über die Seite pegel.bonn.de teilt die Stadt in kurzen Abständen den aktuellen Pegelstand mit. Eine Karte klärt darüber auf, ab wann die Menschen in den unterschiedlichen Stadtteilen nasse Füße bekommen. Unter anderem informiert das Wasser- und Schifffahrtsamt, was bei welchem Pegelstand in Bonn, im Siebengebirge, Erpel und Unkel, Niederkassel, Bornheim-Hersel und Remagen passiert.

Am Mittwochmorgen hatte zudem ein Alarmpegel am Godesberger Bach einen erhöhten Wert angezeigt. Die Messstelle verzeichnete gegen 7 Uhr einen Anstieg von rund 0,3 Metern auf 1,1 Meter. "Das ist noch kein kritischer Wert. Aber es ist gut zu wissen, dass das System anschlägt", sagte Tiefbauamtsleiter Peter Esch. Bei Dauerregen könnten nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes kleinere Flüsse und Bäche örtlich über die Ufer treten. Unklar sei noch, wie lange der Regen anhalte. Davon hängt nach Angaben des Schifffahrtsamtes Duisburg-Ruhr ab, ob das Rheinhochwasser weiter steigt.

Foto: Stadt Troisdorf Der gesperrte Fußweg zur Eisenbahnbrücke über die Sieg Richtung Augustin.

Wetteraussichten

Der Donnerstag startete weit weniger windig, doch den ganzen Tag über sorgten Schauer und stärkere Regenfälle für einen weiteren Anstieg der Flusspegel. Der Freitag wird nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wechselnd bis stark bewölkt. Auch heute wird also schauerartiger Regen erwartet, sowie Windböen und stürmische Böen in den höheren Lagen. Am Nachmittag und Abend ist es laut DWD voraussichtlich warnfrei. Lediglich in der Nacht zum Samstag könne es örtlich zu Sichtbehinderungen durch Nebel kommen.