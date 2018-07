Sonne pur und 35 Grad

Bonn/Region. Das Wetter ist weiter hochsommerlich und könnte am Dienstag für neue Rekordwerte sorgen - auch in Bonn und der Region? Fest steht: Der Juli gehört zu den heißesten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

Der Sommer bleibt weiter heiß und bringt zum Ende des Monats noch einmal subtropische Luft nach NRW. Der Dienstag könnte sogar der heißeste Tag des Jahres werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hält Temperaturen von bis zu 39 Grad für möglich. Der aktuelle Rekord liegt bei 38 Grad, aufgestellt am 26. Juli in Duisburg-Baerl. Auch in Bonn und der Region winken am Dienstag noch einmal Höchstwerte von bis zu 34 Grad, stellenweise sind den Experten zufolge sogar mehr als 35 Grad möglich.

Der Mittwoch verspricht dann Abkühlung, zumindest ein wenig. Die Temperaturen sinken dem DWD zufolge auf rund 27 Grad, dazu kann es zeitweise schauerartigen Regen, im Südosten NRWs auch Gewitter geben. Zudem ist örtlich Starkregen möglich. Auf mehr als 30 Grad klettern die Temperaturen wieder zum Start in den August am Donnerstag und am Freitag. Dazu wird es an beiden Tagen wieder sonnig bei schwachem Wind.

Der gesamte Juli spielt bereits in der Rekordliga: Nach Einschätzung des DWD wird es nach 2006, 1994, 1983 und 2010 der fünfwärmste Juli seit 1881, dem Beginn regelmäßiger Temperaturmessungen. Im Schnitt lagen die Juli-Temperaturen bei 20,2 Grad. Das waren 3,3 Grad mehr als der Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Gleich reihenweise gab es sogenannte Tropennächte. Spitzenreiter war Ruppertsecken bei Kaiserslautern, wo das Thermometer in der Nacht zum 25. Juli nie weniger als 23,8 Grad anzeigte.

Bei der Sonnenscheindauer liegt der Juli 2018 auf Platz zwei seit Beginn der Aufzeichnungen 1951. Statt durchschnittlicher 212 Stunden schien die Sonne laut DWD diesmal 305 Stunden. Mit rund 40 Litern pro Quadratmeter regnete es im Juli im Bundesdurchschnitt außerdem nur etwa die Hälfte der normalen Menge.

