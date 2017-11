Winter im Bonner Umland

Bonn. Auf den Straßen in der Region wird es winterlich. Der Deutsche Wetterdienst und die Polizei warnen vor Glätte. Auch in tiefen Lagen kann im Laufe des Tages Schnee fallen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.11.2017

Im Bonner Umland ist am Donnerstagmorgen Schnee gefallen und hat ortsweise für eine weiße Schneedecke gesorgt. Der deutsche Wetterdienst warnt vor Glätte in manchen Regionen in Nordrhein-Westfalen. Auf der B42 haben die Wetterverhältnisse bereits für Unfälle gesorgt.

Aufgrund niedriger Temperaturen kann gebietsweise Schnee, Schneeregen und Graupelschauer fallen. Nachts können weitere Schneeschauer folgen. Mancherorts können sich auch Gewitter mit Graupel entwickeln.

Nordrhein-Westfalen befindet sich in einem Tiefdruckgebiet, was von der Nordsee ausgeht. Nordwestliche Strömungen treiben kalte Meeresluft heran und sorgen für das unbeständige und winterliche Wetter.

Schnee in der Region Foto: Nicolas Ottersbach Heute ist auch in der Region erster Schnee gefallen wie hier auf dem Bild in Ruppichteroth.

Foto: Dirk Schierbaum GA-Leser Dirk Schierbaum mit einem Foto aus dem Westerwald.

Foto: Dirk Schierbaum Auch dieses Bild stammt von Dirk Schierbaum.

Foto: Claus Bowe Foto von GA-Leser Claus Bowe auf seinem Weg nach Lindlar, wo er täglich hin pendelt.

Foto: Di Bella Die Windschutzscheibe des Autos von Facebook-Nutzerin "Di Bella" aus Bechlinghoven war etwas eingeschneit.

Oberhalb von 400 Metern erwarten die Meteorologen leichten Frost bei Minus ein Grad und Schneefall. Auch in tiefen Lagen kann es vereinzelt zu Schneeschauern kommen, wie der deutsche Wetterdienst meldet. Im Bergland fallen demnach ein bis fünf Zentimeter Neuschnee.

In der Nacht auf Freitag kommen weitere Schauer herunter, auch im Flachland kann es demzufolge wieder schneien. Bürger müssen sich auf Glätte durch Schnee oder Schneematsch einstellen. Je nach Region erwarten die Meteorologen Temperaturen zwischen einem und vier Grad im Minusbereich.

Am Donnerstag, so teilte die Polizei auf Facebook mit, habe sie Meldungen über glatte Fahrbahnen in der Region erhalten. Darunter in den Höhenlagen von Königswinter. Die Polizei bittet die Autofahrer vorsichtig zu fahren und informiert zudem online, welche Reifen im Winter zugelassen sind. Ein Bußgeld droht Autofahrern mit Reifen, die nicht wintertauglich sind.