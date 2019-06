Bonn/Region. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Orkanböen und schweren Gewittern in der Nordwesthälfte Nordrhein-Westfalens. Am Dienstagabend und in der Nacht zu Mittwoch könne es auch zu einzelnen Tornados kommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.06.2019

Der Fokus der Meteorologen richtet sich ab Dienstagabend zunehmend auf den Nordwesten Nordrhein-Westfalens. Zwar sind sich die Modelle aus aktueller Sicht noch nicht einig, ob kräftige Gewitter von Benelux aus über den Nordwesten des Landes hinweg ziehen werden. "Falls diese aber die Landesgrenzen erreichen sollten, besteht durchaus eine hohe Unwettergefahr", erklärt Sebastian Schappert vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Dann müsse neben heftigem Starkregen und größerem Hagel vor allem auch mit Böen bis in den orkanartigen Bereich (bis 110 Stundenkilomter) gerechnet werden. Zudem könne auch das kurzzeitige Auftreten einzelner Tornados nicht ausgeschlossen werden.

Am Mittwoch nähert sich laut Schappert dann die Kaltfront von Tief "Gebhard" dem Westen an. In deren Vorfeld kommt es tagsüber zunächst zu einzelnen Gewittern, die aber dort, wo sie auftreten, lokal erneut mit heftigem Starkregen und größerem Hagel einhergehen können. Mit der weiterhin südlichen Strömung bringt "Gebhard" aber auch weitere subtropische Warmluft, sodass die Temperatur auf mehr als 30 Grad ansteigen könnte.

Am Donnerstag kann die Westhälfte Deutschlands nach Angaben des DWD vorübergehend durchschnaufen und endlich mal wieder die eigenen vier Wände lüften. Die Sonne zeigt sich nur vereinzelt zwischen den Wolken, zudem ist es bei Höchstwerten um 20 Grad deutlich kühler, aber auch angenehmer. Gewitter werden dann keine mehr erwartet.

Am Freitag sollte es dann unter vorübergehendem Zwischenhocheinfluss bei Tageshöchstwerten bis zu 27 Grad ganztägig trocken bleiben. Allergiker müssen vermehrt mit Gräserpollen in der Luft rechnen, bevor in der Nacht zum Samstag von Westen her schauerartiger Regen mit eingelagerten Gewittern aufzieht.

Aktuelle Informationen zum Wetter gibt es auf www.ga-bonn.de/wetter. Aktuelle Unwetterwarnungen unter www.ga-bonn.de/wetterwarnungen.