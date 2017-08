Bonn und die Region

Es ist Zeit für Gummistiefel und Regenschirme, denn das Wetter in Bonn und der Region wird nasser.

Bonn/Region. Am 1. September ist offizielles Sommerende und prompt ist die Hitze der letzten Tage vorbei. Mit welchem Wetter müssen die Bonner für das Wochenende rechnen?

Von general-anzeiger-online.de, 31.08.2017

Die heißen Tage sind gezählt. Pünktlich zum meteorologischen Sommerende und Herbstbeginn am 1. September wird das Wetter am Wochenende wechselhaft. Die Temperaturen in Bonn und der Region steigen nicht mehr über die 20-Grad-Marke.

Am Freitag wird es nicht wärmer als 19 Grad. Der Himmel ist bewölkt, vereinzelt soll es regnen. Am Samstag kann es am Mittag sogar zu Gewittern kommen. Die Temperaturen erreichen höchstens 18 Grad.

Der Sonntag wird wieder etwas freundlicher. Der Himmel ist zwar bewölkt, es soll jedoch nicht regnen. Der Sonntag verspricht Temperaturen bis höchstens 20 Grad.

Alle aktuellen Informationen zum Wetter, Vorhersagen, Unwetterwarnungen und das Regenradar gibt es unter www.ga-bonn.de/wetter.