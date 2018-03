Schnee und Frost sind in den kommenden Tagen für Bonn und die Region vorhergesagt.

Bonn. Die angenehmen Frühlingstemperaturen der vergangenen Tage sind am Wochenende wohl schon wieder Geschichte. Ab Freitagabend kommt die ungemütliche Kälte zurück und bringt auch in Bonn und der Region Schnee und Frost mit.

Von Isabelle Assenmacher, 15.03.2018

Die frühlingshaften Temperaturen dieser Woche haben uns die Minusgrade der vorherigen Wochen fast vergessen lassen. Donnerstag und Freitag werden noch zehn Grad erreicht. Doch dann kommt der Winter wieder zurück. Ab Freitagabend muss wieder mit Minusgraden, Schnee und Frost gerechnet werden.

Schon tagsüber soll das Wetter am Freitag eher ungemütlich werden: viel Regen bei bis zu elf Grad werden erwartet. Am Abend ist es dann vorbei mit dem kurzen Frühlingswetter der vergangenen Tage: Null bis minus drei Grad und Schneeregen leiten das Wochenende ein - und es wird nicht besser.

Am Samstag wird tagsüber nur knapp die Null-Grad-Grenze überschritten. Dazu kommt leichter Schneefall. Böiger Wind macht die Kälte am Samstag noch unangenehmer. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird es dann noch einmal richtig kalt: minus fünf Grad, dazu kann es zu Glatteis auf den Straßen kommen.

Der Wind nimmt dann im Laufe des Sonntags ab. Die Temperaturen bleiben jedoch beim Alten: tagsüber nur maximal zwei Grad. Die Sonne kommt dafür häufiger raus und vertreibt die Wolken. In der Nacht wird es dann wieder mit minus sieben Grad eisig. Doch die Aussicht auf die kommende Woche lässt hoffen: Sonne und deutliche Plusgrade tagsüber machen Hoffnungen auf das endgültige Winterende.

