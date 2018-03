Wettervorschau

Bonn/Region. Trotz der milden Temperaturen wird der Start in die neue Woche ungemütlich. Bonn und der Region stehen viele Wolken und Regen bevor.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.03.2018

Ein Hoch aus Frankreich hat am Wochenende für deutlich wärmere Temperaturen in Bonn und der Region gesorgt. Doch der Start in die neue Woche wird ungemütlich. In der Nacht zu Montag muss mit Gewittern gerechnet werden und auch tagsüber wird es nicht viel besser. Die Temperaturen liegen zwar bei angenehmen 17 Grad, die Meteorologen rechnen allerdings mit Niederschlag und kaum Sonne.

Am Dienstag geht es grau in grau weiter. Trotz frühlingshafter Temperaturen um die 14 Grad bleibt es verregnet, grau und nebelig. Ein Lichtblick bietet der Mittwoch: Die Sonne setzt sich trotz Temperaturrückgang zunehmend durch. Auch am Donnerstag soll es sonnig bleiben.