Wetter in Bonn und der Region

In der Region richtete der Sturm Schäden an - wie hier auf einem Feld in Bornheim.

Bonn. Das Wetter gibt in Bonn und der Region keine Ruhe: Nach „Eberhard“ am Sonntag greifen am Dienstag „die Ausläufer von Sturmtief „Franz“ auf Deutschland über.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.03.2019

Die Schäden der Frühlingsstürme der vergangenen Tage sind gravierend. Und das nächste Tief ist schon auf dem Weg nach Deutschland. Wie die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst mitteilen, werden weitere Sturmtiefs in dieser Woche erwartet. Bis zum Wochenende werde es „windig bis stürmisch bleiben, teils mit Regen. Das unbeständige Wetter setzt sich fort,“ heißt es.

Den Anfang machen die Ausläufer von Sturmtief „Franz“ am Dienstag. Zunächst sei mit Windgeschwindigkeiten bis 60 Stundenkilometer zu rechnen. Der Himmel zeigt sich dabei trüb und grau, die Temperaturen liegen zwischen sechs und neun Grad, in der Nacht deutlich darunter. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen bis 70 Stundenkilometer in Bonn und der Region.

Am Mittwoch bleibt es dann bei Temperaturen zwischen vier und sieben Grad ungemütlich. Der Wind erreicht erneut die Stärke acht. Experten sprechen von "stürmischem Wind" und warnen davor, dass bei hohen Windgeschwindigkeiten einzelne Äste herabstürzen können. Auch sollten Fußgänger auf herabfallende Gegenstände achten. Die Stadt Bonn warnt zudem ausdrücklich vor Spaziergängen im Wald, da noch weitere Bäume umstürzen können. Auch am Donnerstag bleibt es stürmisch.

Sturmtief „Eberhard“ hatte in Nordrhein-Westfalen am Sonntag teils schwere Schäden verursacht. In der Region wurden Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt. Viele Zoos und Tierparks in NRW, darunter auch der Kölner Zoo, blieben geschlossen. Die Deutsche Bahn stellte den Fernverkehr und Teile des Regionalverkehrs ein . Zwei Beamte der Bonner Polizei sind während eines sturmbedingten Einsatzes verletzt worden.

„Eberhard“ fegte am Sonntag mit Böen bis Windstärke 11 und 12 erst über NRW und Teile von Niedersachsen hinweg, bevor er am Abend Thüringen und Sachsen erreichte. Der Deutsche Wetterdienst hatte wegen der Gefahr von orkanartigen Böen für weite Teile Nordrhein-Westfalens die zweithöchste Unwetter-Warnstufe ausgegeben. „Das haben wir im Winter und früheren Frühjahr öfter,“ sagt Wetter-Experte Andreas Friedrich. In dieser Zeit sei die Luft im Polargebiet noch sehr kalt, über dem Mittelmeer aber schon warm. „Wenn die Unterschiede so groß sind, entstehen dazwischen immer wieder starke Tiefdruckgebiete.“

(Mit Material von dpa)

