Probleme für Allergiker

Bonn/Region. Das Wetter zeigt sich derzeit in Bonn und der Region von seiner schönsten Seite. Während sich die einen über die weiter andauernden milden Temperaturen freuen, haben die frühlingshaften Tage für Allergiker allerdings Nachteile.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.02.2019

Viel Sonne und Temperaturen von mehr als 15 Grad: Seit einigen Tagen hat der Frühling in Bonn und der Region Einzug gehalten, der dicke Wintermantel kann vor allem tagsüber im Schrank bleiben. Die gute Nachricht: Ein Ende des milden Wetters ist vorerst nicht in Sicht. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es zwar am Donnerstag meist wolkig, nur selten soll sich die Sonne zeigen. Dabei erwarten die Experten jedoch weiterhin keinen Regen, es weht ein schwacher bis mäßiger Wind. Die Temperaturen können auf bis zu 14 Grad steigen.

Während sich an der Wetterlage am Freitag kaum etwas ändert, soll sich zum Wochenende wieder vermehrt die Sonne zeigen. Der Samstag bleibt trocken, die Meteorologen erwarten bei mehr als acht Sonnenstunden Höchsttemperaturen von 13 bis 17 Grad. Ebenso frühlingshaft wird es auch am Sonntag, vom meist wolkenlosen Himmel soll den Vorhersagen nach den ganzen Tag die Sonne scheinen.

In den kommenden Nächten bleibt es hingegen kalt. Erwarten die Wetterexperten zunächst von Tiefstwerte von sechs bis zwei Grad, kann es in den klaren Nächten am Wochenende sogar frostig mit Temperaturen im Minusbereich werden.

Nachteile hat das derzeit milde Frühlingswetter allerdings für Allergiker: Die Hauptblüte von Hasel und Erle stehe zwar noch aus, es seien aber schon einige Pollen unterwegs, hieß es vom Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung des DWD. Demnach werde das trockene und warme Wetter den Pollenflug verstärken. Als nächstes müssen sich Schnupfnasen nach Angaben der Expertin auf Esche und Birke einstellen, diese Bäume blühten dann im März und April. (mit Material von dpa)

