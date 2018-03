Winter gibt nochmals alles

Schnee und Frost sind in den kommenden Tagen für Bonn und die Region vorhergesagt.

Bonn. Wer auf den Frühling wartet, muss sich leider noch etwas gedulden. Auch wenn am Dienstag eigentlich laut Kalender Frühlingsanfang ist, zeigt der Winter noch einmal, dass er gerne noch etwas bleiben will.

Von Michael Wrobel und Isabelle Assenmacher, 17.03.2018

So sind in der Nacht auf Samstag Schnee und Glätte auch zurück nach Bonn und die Region gekommen. Das Thermometer schaffte es gerade einmal auf null bis zwei Grad. Bei zum Teil stürmischen Windböen und weiterem Schneefall fühlte sich es sich sogar nochmals kälter an.

Zum Schnee sorgte tagsüber leichter Frost für gebietsweise glatte Straßen. Der Deutsche Wetterdienst sprach vorab von ein bis drei Zentimetern Neuschnee, in der Eifel können es auch fünf Zentimeter sein.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird es dann noch einmal richtig kalt: minus fünf Grad, dazu kann es zu Glatteis auf den Straßen kommen.

Der Wind nimmt im Laufe des Sonntags zwar ab. Die Temperaturen bleiben mit minus drei bis maximal plus vier Grad aber wenig frühlingshaft. Dafür könnte es zumindest die Sonner etwas häufiger schaffen, zwischen den Wolken herauszukommen. In der Nacht zu Montag wird es dann wieder mit minus sieben Grad eisig.

Doch die Aussicht auf die kommende Woche lässt hoffen: Sonne und deutliche Plusgrade tagsüber machen Hoffnungen auf das endgültige Winterende. Im Süden Deutschlands soll es zunächst dagegen winterlich bleiben.

Ganz anders in Griechenland: Dort stiegen die Temperaturen laut Wetteramt Athen am Samstag örtlich schon auf etwa 30 Grad. Der warme Südwind brachte allerdings feinen Staub aus der Sahara mit - er beschränkte die Sicht und belastete die Atemwege vieler Menschen.

