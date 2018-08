Ende der Hitzewelle

Bonn/Region. Bonn und die Region stellen Rekorde auf, selten waren die Temperaturen so hoch wie diesen Sommer. Doch am Donnerstag könnte damit Schluss sein. Ein Sturmtief könnte für Unwetter und Starkregen sorgen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.08.2018

Es ist der neue Hitzerekord für das Jahr 2018: Exakt 39,1 Grad zeigte am Dienstag um 16.15 Uhr die Wetterstation der Universität Bonn in Endenich. Doch der Hitze in der Region könnte am Donnerstag ein vorläufiges Ende gesetzt werden. Laut Wetterdiensten sind deutschlandweit Starkregen, Hagel und Orkanböen möglich.

„Schon ab den Mittagsstunden bilden sich am Donnerstag im Osten in extrem heißer Luft einzelne sehr heftige Hitzegewitter“, weiß Matthias Habel, Pressesprecher von WetterOnline. Am Abend ziehe dann eine breite Gewitterfront auf. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 19 und 29 Grad.

In der Nacht auf Freitag kühlt es zunächst ab auf 14 Grad, tagsüber können bei Sonnenschein bis zu 26 Grad erreicht werden. Auch der Samstag wird sonnig und mit Temperaturen um die 26 Grad weniger heiß als die vergangenen Tage. Am Sonntag klettern die Temperaturen voraussichtlich jedoch wieder auf 32 Grad.

Der gesamte Sommer, und vor allen Dingen der Juli, spielte indessen bereits in der Rekordliga: Nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) war es nach 2006, 1994, 1983 und 2010 der fünfwärmste Juli seit 1881, dem Beginn regelmäßiger Temperaturmessungen. Im Schnitt lagen die Juli-Temperaturen bei 20,2 Grad. Das waren 3,3 Grad mehr als der Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Gleich reihenweise gab es sogenannte Tropennächte. Spitzenreiter war Ruppertsecken bei Kaiserslautern, wo das Thermometer in der Nacht zum 25. Juli nie weniger als 23,8 Grad anzeigte.

Bei der Sonnenscheindauer lag der Juli 2018 auf Platz zwei seit Beginn der Aufzeichnungen 1951. Statt durchschnittlicher 212 Stunden schien die Sonne laut DWD diesmal 305 Stunden. Mit rund 40 Litern pro Quadratmeter regnete es im Juli im Bundesdurchschnitt außerdem nur etwa die Hälfte der normalen Menge.

