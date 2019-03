Wetterdienst warnt vor "Gebhard"

Bonn. In Bonn und der Region bleibt es auch in den kommenden Tagen windig und nass. Der Deutsche Wetterdienst hat für Donnerstag vor Sturmböen und Gewitter in der Region gewarnt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.03.2019

Die Schäden der Frühlingsstürme der vergangenen Tage sind gravierend. Und das Unwetter reisst nicht ab. Wie die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst mitteilen, werden weitere Sturmtiefs erwartet.

Bis zum Wochenende werde es „windig bis stürmisch bleiben, teils mit Regen. Das unbeständige Wetter setzt sich fort,“ heißt es.

Am Donnerstag kommt „Gebhard“ mit Windstärke neun. Der Deutsche Wetterdienst hat für Bonn und die Region eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter und Sturmböen herausgegeben. Die Gewitterwarnung gilt für den späten Nachmittag zwischen 17 und 17.30 Uhr. Bis zum Abend sei mit Sturmböen von bis zu 85 Stundenkilometer zu rechnen. In NRW kann es laut DWD im Bergland schneien und zu überfrierender Glätte kommen.

Weiterhin besteht die Gefahr, dass einzelne Äste herabstürzen können. Auch sollten Fußgänger auf herabfallende Gegenstände achten. Die Stadt Bonn warnt zudem ausdrücklich vor Spaziergängen im Wald, da noch weitere Bäume umstürzen können.

„Am Wochenende sieht es zumindest für den Süden Deutschlands dann etwas freundlicher aus“, sagte am Dienstag Meteorologin Sabine Krüger vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Am Freitag entspannt sich die Lage ihrzufolge leicht. Nur noch im äußersten Süden gibt es am Freitag zunächst noch Dauerregen. In Gipfellagen fällt kein Schnee mehr. Im Tagesverlauf kommt aber von Westen erneut Regen auf. Es bleibt stürmisch. Die Temperaturen liegen zwischen 7 bis 13 Grad.

In der Eifel hatte ein Tornado-artiger Starkwind am Mittwochnachmittag in der Eifelgemeinde Roetgen Dächer abgedeckt und rund 30 Häuser beschädigt. Eine Person wurde verletzt. Die Ausläufer des Sturmtiefs „Franz“ haben am Mittwoch in Bonn und der Region Windgeschwindigkeiten bis 100 Stundenkilometer erreicht.

Sturmtief „Eberhard“ hatte in Nordrhein-Westfalen am Sonntag teils schwere Schäden verursacht. In der Region wurden Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt. Viele Zoos und Tierparks in NRW, darunter auch der Kölner Zoo, blieben geschlossen. Die Deutsche Bahn stellte den Fernverkehr und Teile des Regionalverkehrs ein . Zwei Beamte der Bonner Polizei sind während eines sturmbedingten Einsatzes verletzt worden.

(Mit Material von dpa)

