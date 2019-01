Wettervorhersage

BONN/REGION. Mütze, Schal und Handschuhe raus: Die Woche beginnt in Bonn und der Region eisig. Winterliche Temperaturen unter dem Nullpunkt und Sonnenschein: Bei klarer Sicht lohnen sich Spaziergänge. Doch wird es auch schneien?

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.01.2019

Schon am Sonntag herrscht in Bonn und der Region Dauerfrost, und laut den Vorhersagen der Meteorologen fallen die Temperaturen zu Wochenbeginn noch weiter. In der Region sollen die Temperaturen am Montag nur knapp über den Gefrierpunkt klettern.

Ursache für die bevorstehende Kälteperiode ist das Hoch „Brigida“. Es sorgt laut dem Deutschen Wetterdienst dafür, dass sich die nach Deutschland eingeflossene Polarluft kaum noch bewegt. Die Folge: Sie kühlt nachts durch den meist klaren Himmel immer weiter ab. In der Nacht zum Montag erwarten die Wetterdienste Temperaturen von minus zehn Grad in der Region.

Wie weit es wirklich mit den Temperaturen nach unten geht, ist noch ungewiss. Marco Manitta, Meteorologe von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes, prognostiziert jedoch, die winterliche Periode könnte nach heutiger Modellprognose mehrere Wochen andauern. Die Aussicht auf Schnee bleibe in Bonn und der Region jedoch gering.

