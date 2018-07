Wetteraussichten

Bonn/Region. Der Sommer in Bonn und der Region hält viel Sonne bereit. Es bleibt warm, die Temperaturen erreichen bis zu 31 Grad. So wird das Wetter in den kommenden Tagen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.07.2018

Sonnenanbeter werden in den kommenden Tagen vom Wetter in Bonn und der Region weiterhin verwöhnt: Die Temperaturen bleiben hoch, Regen soll es erst wieder am Samstag geben.

Am Montag klettern die Temperaturen in Bonn und der Region auf bis zu 31 Grad. Bis spät in die Nacht kann man bei bis zu 23 Grad draußen sitzen. Dienstag bis Freitag werden Spitzentemperaturen von bis zu 29 Grad erwartet. Nur im Bergland sind laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Gewitter und Starkregen nicht ausgeschlossen.

Für Samstag sind in Bonn und der Region Schauer angekündigt. Die Temperaturen klettern dennoch auf bis zu 26 Grad.

