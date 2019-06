Wetter in Bonn und der Region

BONN. Temperaturen jenseits der 30 Grad erwarten Bonn und die Region am Dienstag und Mittwoch. Mit den warmen Temperaturen kündigen sich neue Gewitter an. Wir zeigen, wie die Gewitter entstehen und wie das Wetter in den kommenden Tagen wird.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.06.2019

Mit Temperaturen von bis zu 30 Grad steht Bonn und der Region am Dienstag der bislang wärmste Tag der Woche bevor. Während das sonnige Wetter am Dienstagnachmittag noch zu einem Besuch der Bonner Freibäder einlädt, ist ab Dienstagabend, spätestens jedoch ab Mittwoch Vorsicht geboten. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge zeigt sich das Wetter getreu dem Motto "erst Hitze - dann Blitze" von seiner turbulenten Seite.

"Mittwoch und Donnerstag werden zwei ordentliche Gewittertage mit Starkregen und Hagel", sagte ein Meteorologe des DWD. Das turbulente Wetter schleicht sich demnach schon von Dienstag an an. Von Westen her zieht feuchte Luft ins Land und sorgt für schwüle Luft, in der sich wiederum Schauer, kräftige Gewitter oder gar Unwetter für Mittwoch entwicklen können - erste Gewitter schließt der DWD auch am Dienstagabend nicht aus. Am Mittwoch steigt nicht nur die Gewittergefahr, sondern auch noch einmal das Quecksilber: Bis zu 32 Grad sollen in Bonn erreicht werden.

Klicken Sie auf die Pfeile, um zu erfahren, wie Blitze entstehen.

Bei bleibender Niederschlagsgefahr von 70 Prozent sinken die Temperaturen ab Donnerstag wieder. 25 Grad sollen am Nachmittag erreicht werden, am Freitag noch höchstens 24 Grad. Immerhin: Dem Bonner Wetteranbieter wetteronline.de zufolge setzt sich dann die Sonne wieder vermehrt durch und die Niederschlagswahrscheinlichkeit sinkt auf 30 Prozent.

