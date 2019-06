Wetter in Bonn und der Region

Bonn/Region. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat Hagel und schwere Gewitter in der Region angekündigt. Am Freitagabend kann es auch zu Orkanböen kommen.

Von Anja Wollschlaeger, 07.06.2019

Die Blicke der Festivalbesucher bei Rock am Ring richten sich am Freitag immer wieder an den Himmel, denn dort könnten sich im Laufe des Abends Gewitter ankündigen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kommen ab dem Nachmittag von Südwesten her kräftige Gewitter auf. Konkrete Unwetterwarnungen hat der DWD noch nicht herausgegeben.

In einer Vorabinfo weisen die Meteorolgen jedoch deutlich auf eine "Wetterlage mit hohem Unwetterpotential" hin. Demnach können die Gewitter von vereinzelten orkanartigen Böen mit bis zu 100 Stundenkilometern Geschwindigkeit begleitet werden. Dazu könnten auch Starkregen bis 20 Liter pro Quadratmeter und Hagel im Westen Deutschlands drohen. Betroffen können sowohl Rheinland-Pfalz als auch die Region sein.

07.06.2019: Erneute #Vorwarnung des @DWD_presse vor #Unwetter und #Starkregen für die @gem_wachtberg. Heute Abend / Nacht kann es ungemütlich werden. Mit etwas Eigenvorsorge kann Schlimmeres verhindert werden . https://t.co/56EaRTucWS — Feuerwehr Wachtberg (@ffwachtberg) 7. Juni 2019

Wo genau die Gewitter auftreten ist noch unklar. Der DWD betont: "Gewitter mit den genannten Begleiterscheinungen treten

typischerweise sehr lokal auf und treffen mit voller Intensität meist nur wenige Orte." Am Freitagmorgen meldete die Wetterstation in Bonn-Roleber 17 Grad. Bis zum Nachmittag bleibt es dann mit bis zu 25 Grad eher mild in der Bundesstadt.

Das Pfingstwochenende beginnt am Samstag mit milden Temperaturen um die 20 Grad und vor allem nachmittags mit Sonne. Noch schöneres Wetter verspricht der Pfingstsonntag, teilte eine Sprecherin des DWD mit. Während am Samstag nämlich noch Wind mit teils stürmischen Böen wehe, könne die Sonne am Sonntag bei nur schwachem Wind und zum Nachmittag abziehenden Wolken richtig strahlen. Der Pfingstsonntag könnte mit 25 Grad angenehm warm werden. Am Montag endet das lange Wochenende dann wohl mit Schauern und teils gewittrigem Regen.

(mit Material von dpa)