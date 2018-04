Wettervorschau

Bonn/Region. Trotz einiger Regentropfen kam bei milden Temperaturen am Samstag die Sonne durch die Wolken. Ab Sonntagnachmittag warnt der Deutsche Wetterdienst vor starken Gewittern, Hagel und Sturmböen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.04.2018

Zum Ende des Monats zeigt sich das Wetter noch mal von seiner ungemütlichen Seite. Der Deutsche Wetterdienst warnt von Sonntagnachmittag bis einschließlich Montag vor starken Gewittern, Hagel und Sturmböen um die 75 km/h. In der Nacht zu Montag kann es außerdem verbreitet zu Starkregen kommen.

Am Montag können dennoch Temperaturen von rund 15 Grad werden, damit steht dem Tanz in den Mai vorerst nichts im Wege. Am ersten Mai bleibt es bedeckt, voraussichtlich aber trocken.

