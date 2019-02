Vorhersage für Bonn und die Region

Bonn/Region. Das Wetter zeigt sich am Freitag verregnet. Doch bereits am Samstag soll sich die Sonne wieder zeigen. Wie stehen die Chancen für ein sonniges Karneval? Die Aussichten für Bonn und die Region.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.02.2019

Die Tage bis zum meteorologischen Frühlingsanfang in Deutschland sind beinahe gezählt. Passenderweise zeigt sich das Wetter seit einer Woche überwiegend von seiner freundlichsten Seite. Häufig scheint die Sonne, nur selten sind dicke Wolkendecken am Himmel zu sehen. Doch bleibt es auch am Wochenende so schön?

Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes machen sich in Bonn und der Region derzeit noch die Auswirkungen des Hochs Erika bemerkbar - auch wenn am Freitag verstärkt Wolkenfelder und örtlich leichter Nieselregen auftreten und die Temperaturen zeitweise etwas fallen.

Bereits am Samstag steht aber der Frühling wieder in den Startlöchern. Hoch Frauke bringt landesweit reichlich Sonnenschein und milde zehn bis 14 Grad. Die Temperaturen sollen auch am Sonntag halten. Damit dürfte die dicke Jacke am Wochenende wohl erneut im Schrank bleiben.

(Dieses Video gehört zu einer Kooperation von GA und WDR.)

Für die kommende Karnevalswoche sind die Ausssichten ebenfalls gut. Die Temperaturen bewegen sich ab Montag um Höchstwerte von 15 Grad. Der Wochenanfang verspricht zudem, wolkenlos und damit sonnig zu werden. Ob das Wetter bis Weiberfastnacht hält, bleibt zunächst abzuwarten. Die Chancen dafür stehen aber nicht schlecht.

